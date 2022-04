Quince meses de prisión por intentar coimear a un policía

Un hombre de 37 años que en diciembre de 2020 intentó coimear a un policía para que no le secuestre el auto fue condenado a un año y tres meses de prisión de efectivo cumplimiento tras un jucuio que se realize en el Juzgado Correccional Nº 4. En virtud de una pena anterior de carácter condicional en una causa por lesions, a Santiago Stadler se le impuso una pena única de un año y seis meses y se lo declare reincidente.

De acuerdo a la investigación a cargo del fiscal David Bruna y de la línea de trabajo que planteó en el juicio que se extendió tres jornadas, los hechos se registraron la noche del 28 de diciembre de 2020 en inmediaciones de las calles Bouchard y Jauretche cuando el Stadler fue interceptado por un móvil del Comando de Patrullas Norte tras una persecución de cuatrocientros metros.

En ese momento el conductor del Chevrolet Agile le ofreció a los dos oficiales que se acercaron al rodado cuatro mil pesos para que no se lo secuestraran. El ofrecimiento lo hizo luego de que el personal adviritera que no tenía la documentación reglamentaria y entonces se labraron actuaciones por el delito de cohecho.

Durante la audiencia Stadler negó haber ofrecido dinero y dijo que no detuvo antes la marcha del auto porque se asustó ya que no tenia carnet de conductor. Si bien el hombre refirió que le habían pegado, en el reconocimiento médico legal menos de dos horas después no surgieron lesiones.

En la sentencia a la que tuvo acceso 0223, el Juez Pedro Hooft descartó cuestiones eximentes de la responsabilidad penal y atenuantes, aunque valoró como agravante la reiteración de conductas delictivas, lo cual surge de los informes expedidos por los registros de antecedentes, y los testimonios remitidos por los organismos jurisdiccionales intervinientes: Stadler registra dos sentencias condenatorias firmes dictadas en julio de 2018 por el Juzgado Correccional 3 de Dolores y en febrero de 2019 por el Tribunal Criminal 3 de La Matanza.

El magistrado condenó a Santiago Stadler un año y tres meses de prisión de efectivo cumplimiento como autor del delito de cohecho activo, le impuso una pena única de un año y ocho meses y lo declare reincidente. Tras el pedido de la defense y en virtud de que a lo largo del proceso estuvo siempre sujeto a derecho, se dispuso que continue en liberad hasta que la pena quede firme.