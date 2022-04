Mastrángelo será el árbitro para Aldosivi-Central

Es una semana corta, hubo poco tiempo para disfrutar la victoria del lunes frente a Lanús y, rápidamente, tuvieron que volver al trabajo de cara al compromiso del viernes a las 19, cuando reciba en el José María Minella a Rosario Central. Hernán Mastrángelo será el árbitro del encuentro en el que Palermo mantendría, una vez más, los mismos once.

Equipo que gana no se toca. Más allá de que se hayan recuperado algunos jugadores que venían con molestias, si las cosas están bien no hay nada que modificar. Por eso, con cuatro partidos repitiendo formación y cuatro triunfos, Martín Palermo no tiene en mente cambiar nada, apostará a los mismos once y buscará extender el gran momento del "tiburón" que está en el segundo lugar junto a Tigre y Boca, de la Zona que lidera Estudiantes de La Plata.

Por eso, aunque faltan un par de días, todo indica que José Devecchi; Rufino Lucero, López Quintana, Nicolás Valentini y Fernando Román; Edwin Mosquera, Matías Morello, Leandro Maciel y Braian Martínez; Martín Cauteruccio y Santiago Silva, estarán desde el arranque en el reencuentro con su gente después de las dos victorias fuera de casa ante Colón y Lanús.

El presente de Aldosivi genera mucha expectativa y, en un día feriado, se espera mucha gente en el Minella. El miércoles empezó la venta de entradas para no socios tanto en el predio del club y en la Tienda Oficial de la calle Olavarría.