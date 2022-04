Una mamá le pide a Zoonosis que se lleve a su propio perro: "Me duele pero va a matar a alguien"

Jésica exige respuestas urgentes del Departamento municipal de Sanidad y Control Animal para poder dar en adopción a "Nazaret", su propio perro que hace cinco meses atacó al hijo de 9 años en la casa y casi le saca un ojo.

Desde aquel ataque, la vecina del barrio José Hernández mantiene encadenado al animal - cruza de un perro rottweiler - pero dijo que "muerde" cada vez que logra soltarse en el patio. "Lo puedo mantener económicamente pero es insostenible porque él ataca", explicó.

"Ya atacó al perro de al lado y lo destrozó por todos lados y hasta atacó a mi otro perro a pesar de que son hermanos. Cada vez que se suelta, ataca. No lo puedo tener más", insistió la madre, que decidió explicar el drama que vive con un video que hizo llegar a 0223.

Jésica aseguró que Nazaret puede "matar a cualquier perro, familiar o a una persona de la calle". "Nos duele de corazón porque le damos todo lo que podemos. Lo criamos de bebé, con amor, al igual que a su hermano, pero siempre fue un animal agresivo", afirmó, y reiteró: "Tengo miedo de que ataque a alguien. Si llega a morder a alguien, ¿qué hago?".

La mamá acusó falta de respuestas de los funcionarios municipales responsables del área de Zoonosis, que depende de la Secretaría de Salud, para atender la problemática diaria.

"Nadie me escucha. En Zoonosis me ponen peros y nunca lo vienen a buscar. Lamentablemente, todo el mundo me ignora. Por favor, ayúdenme. Tienen que tomar conciencia", pidió la mujer, en tono de desesperación.