Rescataron a dos perras: a una tienen que amputarla y buscan un hogar "urgente"

Otra campaña viral recorre por estas horas las redes de Mar del Plata para tratar de encontrar un hogar para una perra con su cachorra, después de que hayan sido rescatadas días atrás de un campo abierto, próximo al predio de residuos, donde vivían solas y en muy malas condiciones.

La mamá tiene una "pata destruida y reventada", por lo que la próxima semana será sometida a una cirugía para que se la puedan amputar. "Está mil veces peor de lo que se ve acá, los gastos se cubren de la venta de productos", dijo Danu Colombo, su rescatista, al compartir una serie de fotos en Instagram.

Este jueves, por lo pronto, el animal adulto fue castrado. "Mientras yo estaba en la veterinaria con ella, su cachorra no dejaba de llorar. Y cuando regresé, la pequeña no dejaba de mirarla, de darle besos, hasta que se le acostó al lado pero con los ojos abiertos como diciendo 'tranquila ma, no pasa nada, ya estamos juntas de nuevo, hoy te cuido yo a vos'", relató la mujer.

Colombo se hizo cargo del rescate de ambos canes junto al hogar de Tránsito "Pampa Nuestra", después de verlas una noche a la deriva en un campo. "Caminaban a diario cerca de 2 kilómetros para ir a buscar basura. Sí, la mamá en 3 patas y la pequeña siendo apenas una cachorra", aseguró, en sus posteos.

Pero no puede tener a las perras por mucho tiempo más y por eso urge la búsqueda de un hogar. "No deberíamos haberlas rescatado porque no dormimos prácticamente de tantos animales que tenemos. En mi casa tengo cerca de 90 perros. Es humanamente imposible hacer más", explicó, sobre la imperiosa necesidad de su traslado.

La rescatista marplatense, entonces, inició la campaña para difundir la historia y que alguien pueda avanzar con la adopción, sin tener que separar a la mamá de su hija. "Depende de nosotros intentar encontrar esa familia que haga que no se separen", insistió.

"Sé que es un milagro el que pido pero hay veces que hay que soñar a lo grande y sé que hasta lo imposible se logra si mucha gente se une porque podemos llegar más lejos. Eso necesito ahora: que su historia este por todos lados para llegar a encontrar ese corazón que pudiera adoptarlas juntas", expresó.

La otra opción es encontrar adopción por separado, y la peor de todas, según Colombo, es que ambos animales regresen al campo donde fueron localizados hace unos días, una vez que se recuperen. "Son hiper miedosas estas perritas. Le tienen mucho miedo a la gente", reconoció.

Cualquier persona interesada en colaborar y en hacerse cargo de las perras en situación de calle, pueden comunicarse directamente al teléfono 223-3016325.