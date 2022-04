Ya puede verse "Galletita", el cortometraje de un marplatense que participó en festivales europeos

El 21 de abril llegará a la plataforma Sobremundo "Galletita" la opera prima de Pablo Viti y Javier Cristofano. Se trata de un cortometraje que estará disponible online y gratuito para todo el país, en www.sobremundo.com dentro del festival "Ciclo Íntimo" que está compuesto por 30 obras participantes que atraviesan distintos géneros estéticos y narrativos con un alto nivel en competencia.

El público también dispondrá de una gorra virtual con distintas opciones de donación voluntaria no obligatoria para quienes quieran colaborar directamente con los autores de las obras. El cortometraje se podrá ver hasta el primero de mayo del corriente año.

Está ficción debe su nombre a las pequeñas cosas que ocultan distintas intenciones, pequeños disparadores emocionales que están latentes, conllevan conflictos y aperturas afectivas. Galletita tiene como punto de partida la pregunta de lo cotidiano sin ser representado.

Los directores no querían caer en los estereotipos convencionales de médicos que vemos en la mayoría de las ficciones, si no mostrar otra faceta siendo víctimas de vicios no tan sanos, mostrando despreocupación, deshumanización, rutina y preguntas existenciales que nos muestran vulnerabilidad.

"Queríamos que no haya ni un corte, que no se rompa el proceso actoral de esa situación, 17 minutos en un plano secuencia, hoy en día es casi una locura, no solo por el lenguaje visual que estamos acostumbrados a ver, sino por la coreografía técnica y actoral que eso demanda", dijo Pablo.

Al día de la fecha fue seleccionado en cinco festivales de cine, cuatro internacionales entre ellos India, Grecia, Francia, Reino Unido y uno nacional. En palabras de Javier Cristofano "Nuestra primer selección fue en la India y nos voló la cabeza, fue un primer mimo a la autogestión". La ficción está protagonizada por Javier Cristofano, Pablo Viti, Luciana Rosales y Bernarda Parra.