Aldosivi se trajo un empate que vale mucho más que un punto

Aldosivi sabe sufrir. Y en un torneo tan duro, es una virtud grande. Le ha pasado en partidos que terminó ganando, y le pasó en este empate 1 a 1 frente a Independiente en Avellaneda, que terminó con los jugadores del "tiburón" abrazados en un racimo, sabiendo que ese punto vale mucho más que lo que va a indicar la tabla. Fue otra demostración de solidez, de compañerismo, de solidaridad, de reponerse a una inferioridad numérica en más de la mitad del juego, en la concentración para hacer cada uno lo que tenía que hacer y en seguir por la buena senda, mantenerse en zona de clasificación e ilusionarse con los cuartos de final de la Copa de la Liga Profesional.

El primer tiempo tuvo muchos condimentos, pero claramente quedó condicionado por la expulsión de Maciel a los 31'. El mediocampista recibió dos amarillas en 5', Aldosivi no supo rearmarse rápido e Independiente aprovechó esa falta de un jugador en el medio para poner el empate y tomar el protagonismo. Hasta ese momento, había sido parejo. Con el local con mayor dominio de pelota, pero el "tiburón" cómodo en su juego, sin pasar mayores sobresaltos y siendo altamente eficiente cuando tuvo su oportunidad ante Sosa. El primero que avisó fue Togni, entrando por izquierda, con un zurdazo que despejó Devecchi en el primer palo, pero después el juego se mantuvo lejos de las áreas y el que golpeó fue el conjunto de Palermo.

Palermo volvió a los once de antes de Central, que traían cuatro triunfos en fila.

A los 18', llegó un centro desde la derecha, Silva "desacomodó" con el brazo a Ostachuk pero el árbitro dejó seguir, Martínez remató sin ángulo y sacó Sosa, Independiente la perdió en la salida, Morello recuperó, tocó para Maciel que asistió a Silva y el "Tanque" hizo el resto, fue abriéndose el lugar para su derecha y metió un derechazo bajo, contra el caño izquierdo, inatajable, para el 1 a 0 y un 100% de efectividad. El resultado le dio mayor tranquilidad a la visita y llenó de apuros a un "rojo" que, empujado por su gente, careció de claridad de tres cuartos de cancha en adelante y apenas inquietó con un tiro libre de Soñora que Devecchi controló sin problemas. Pero llegó la jugada fatídica y todo cambió.

Palermo mandó a calentar a Meli para rearmar el mediocampo, pero no hizo el cambio. Tenía que sacar a Silva o Cauteruccio, y no es fácil tocar un nombre de peso en el primer tiempo. Y salió caro, porque Independiente encontró ese espacio donde faltaba un mediocampista, se filtró Pozzo por la zona en la que no estaba Maciel, se acomodó para la zurda y sentenció a Devecchi, 5 minutos después de quedar en superioridad. Domínguez no se conformó, metió dos cambios antes de sacar del medio, hizo línea de tres y fue por todo. Pero se encontró con un Aldosivi que reaccionó, ganó una falta y demostró que no necesita de la pelota para lastimar. El tiro libre lo ejecutó con maestría Román y chocó con la atajada de la fecha de Sebastián Sosa, que se estiró para sacarla "casi de adentro", con una volada fenomenal. Antes de irse al descanso, Palermo terminó incluyendo a Meli por Silva, que se fue con cara de pocos amigos, pero entendiendo la situación.

Braian Martínez comenzó atacando y terminó desgastándose para trabajar para el equipo.

Como era de esperar, Independiente salió como una tromba a la segunda mitad y Aldosivi esperó agazapado, cubriendo espacios y apostando a alguna corrida de Mosquera. Era aguantar lo máximo que pudiera, sabiendo que si no llegaba el segundo del local le podía jugar una mala pasada y se iba a impacientar el equipo y su gente. Una buena de Soñora por derecha que llegó a cortar con lo justo Morello y una salvada providencial, con el pecho, de López Quintana, ante un remate desde el punto penal, fue lo mejor del "rojo" en ese arranque. Domínguez hizo debutar al ecuatoriano Cazarez para conseguir ese último pase que le estaba faltando y el "tiburón" aguantaba como podía.

La respuesta fue clara: adentro dos laterales (Iñiguez y Milo) por Mosquera y Martínez para darle más recuperación, dinámica y frescura a un mediocampo que sentía el desgaste de correr sin la pelota. Y en una pelota parada, casi llega el segundo. El centro bajo de Milo, la paró Iñiguez y López Quintana remató con destino de gol, rebotó en un defensor y se perdió por el fondo. Enseguida, después de una acción para el local, salió una contra bárbara, la manejó Meli, Milo asistió de manera perfecta a Cauteruccio que llegaba a la carrera, con el cansancio del recorrido, se le fue larga en el control y permitió el achique rápido de Sosa.

Fernando Román sale por la izquierda. El lateral casi mete el segundo con un gran tiro libre que tapó Sosa.

Los retoques de Palermo dieron resultado, porque Aldosivi se acomodó mejor, sufrió menos, se plantó más adelante y lo peleó de igual a igual. Pero el partido estaba planteado para ver si podía contra atacar frente un Independiente que encontraba en remates desde afuera, su principal carta para llegar. Cuando entró al área, Battallini probó la solidez de las manos de Devecchi, y enseguida, Domingo Blanco metió un centro-arco que no tocó Benegas y el arquero desvió de manera magistral con un manotazo salvador. Lo estaba sufriendo el "tiburón", Benegas lo tuvo de cabeza y la tiró demasiado alta, Domínguez siguió sumando gente en ataque y se hacía muy largo.

El esfuerzo de todos era conmovedor, desde los defensores hasta el capitán, que trabajó y corrió para el equipo. Palermo volvió a poner piernas frescas con Pisano por el goleador y Boolsen para que defienda los envíos aéreos que iban a llegar. El local iba sin ideas, pero tuvo un zurdazo de Cazares que se fue cerca, con Devecchi fuera de acción. El calambre de Román, en tiempo de descuento, le puso más dramatismo. Entre Iñiguez y Pisano "robaron" segundos en ataque. La única falla de Valentini le dio la chance a Independiente, pero Boolsen que había entrado para defender, desacomodó justó a Insaurralde que se lo perdió abajo del arco. No hubo tiempo para más, o sí, a una avivada de Pisano en un lateral que dejó a Meli mal perfilado de cara a Sosa, y no pudo definir para que la fiesta sea completa. No hizo falta, a veces los empates tienen sabor a derrota y otras, como esta, se saborean como un triunfo.

En el complemento, con Independiente jugado, Aldosivi trató de sacarle la pelota y moverla.

Síntesis

Independiente (1): 1-Sebastián Sosa; 31-Patricio Ostachuk, 2-Joaquín Laso, 33-Juan Insaurralde y 5-Lucas Rodríguez; 21-Carlos Benavídez, 23-Domingo Blanco; 35-Tomás Pozzo y 10-Alan Soñora, 11-Gastón Togni y 18-Leandro Benegas. DT: Eduardo Domínguez.

Cambios: PT 37' 29-Lucas Romero y 8-Damián Batallini por Ostachuk y Togni; ST 12' 43-Juan Cazares por Benavídez y 32' 4-Gonzalo Asís y 20-Rodrigo Márquez por Laso y Rodríguez.

No ingresaron: 12-Renzo Bachia, 13-Milton Álvarez, 3-Tomás Ortega, 24-Sergio Barreto, 32-Ayrton Costa, 9-Leandro Fernández y 44-Julián Romero.

Aldosivi (1): 25-José Devecchi; 4-Rufino Lucero, 2-Mario López Quintana, 13-Nicolás Valentini y 28-Fernando Román; 29-Braian Martínez, 33-Leandro Maciel, 39-Matías Morello y 70-Edwin Mosquera; 7-Martín Cauteruccio y 9-Santiago Silva. DT: Martín Palermo.

Cambios: PT 43' 17-Marcelo Meli por Silva; ST 14' 21-Emanuel Iñiguez y 14-Federico Milo por Mosquera y Martínez, y 36' 26-Patricio Boolsen y 10-Matías Pisano por Lucero y Cauteruccio .

No ingresaron: 1-Agustín Lastra, 6-Federico Gino, 23-Jonathan Zacaría, 5-Tomás Martínez, 41-Panaro, 22-Andrés Ríos y 11-Lautaro Rinaldi.

Goles: PT 18' Silva (A) y 37' Pozzo (I)

Amonestados: PT 33' Valentini (A) y 41' Pozzo (I); ST 7' B.Martínez (A), 13' Devecchi (A), 17' L.Romero (I) y 41' Meli (A)

Incidencias: PT 31' expulsado Maciel (A).

Árbitro: Yael Falcón Perez.