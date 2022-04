Malvinas, el mundial y un insólito pedido a un relator: no nombrar a Inglaterra

El martes 29 de junio de 1982, el Mundial de España vivió una jornada con varios partidos atractivos por la segunda fase. En primer turno, la Selección argentina había caído 2 a 1 ante Italia en Barcelona por el grupo 3. Y en el Santiago Bernabeu de Madrid, Alemania e Inglaterra jugarían por el grupo 4, en un encuentro que prometía mucho más que el aburridísimo 0 a 0 que terminó siendo.

Tras haber relatado la primera fase en la sede de La Coruña, hacia allí había viajado el marplatense Juan Carlos Morales, uno de los relatores principales de Radio Rivadavia de Buenos Aires e integrante (entre 1974 y 1993) del equipo de la mítica "La Oral Deportiva" encabezada por el polémico José María Muñoz. La emisora ya había relatado con la voz de Jorge Bullrich y sin inconvenientes a los ingleses en sus tres partidos previos disputados en Bilbao. A pesar que quince días antes había finalizado la triste guerra de Malvinas con la rendición argentina, nada hacía presagiar el pedido que recibiría el periodista marplatense diez minutos antes del comienzo del partido: "está prohibido nombrar a Inglaterra".

La formación de Inglaterra cuando enfrentó a Alemania en el Mundial de España 1982.

En charla con 0223 en su oficina del Instituto Superior DeporTEA que dirige desde 1995, Juan Carlos Morales apela a su magnífica memoria para recordar aquella noche madrileña: "El coordinador de la radio fue quien nos comunicó la decisión. Automáticamente le dijimos, ¿Cómo vamos a transmitir un partido sin nombrar a uno de los dos equipos?

Pero nos respondió que el partido estaba vendido, y había que hacerlo igual. Y fue terrible", rememoró el relator, que estaba acompañado en los pupitres de prensa del estadio del Real Madrid por los comentaristas Julio César Calvo, Carlos Menéndez y Norberto "Beto" González.

La Junta Militar, ya camino a la desintegración, y que desde el inicio de la guerra había prohibido pasar música inglesa en todos los medios del país, volvía a "meter la cola" con una decisión arbitraria al presionar a las autoridades de la radio. "Encima nos avisaron diez minutos antes de empezar la transmisión. No lo podíamos creer. Tuvimos que improvisar. Entonces, decía ´avanza el equipo rojo (ese día Inglaterra vistió con ese color), el equipo de Kevin Keagan, el rival de Alemania, o nombrábamos a los jugadores....", contó Morales. Todo un desafío para su ingenio y capacidad, una situación inédita que nunca había vivido ni volvería a vivir.

Encima, "un partido malísimo"

Alemania e Inglaterra se enfrentaban por la segunda fecha del grupo 4 de la segunda fase. Ambos equipos contaban con jugadores que, cuatro años después, enfrentarían a Argentina en el Mundial de México ´86. Peter Shilton, Kenny Samsom y Terry Butcher, futuras víctimas de Diego Armando Maradona tanto en "la Mano de Dios" como en "el gol del Siglo"; el arquero Harald Schumacher, Hans Peter Briegel, Karl Heinz Foerster y el delantero Karl Heinz Rummenigge estarían presentes y perderían a final del mundo ante el equipo de Carlos Bilardo.

Juan Carlos Morales (izquierda) en uno de los estadios del Mundial ´82.

Al desafío de evitar nombrar a Inglaterra en su relato, Juan Carlos Morales -que tres años atrás había relatado el título del seleccionado juvenil en Japón- tuvo que darle ritmo y entretenimiento a un partido que fue para el olvido en el juego: "fue un partido malísimo, que terminó 0 a 0. Y fuimos inventando mil variantes para no nombrar a Inglaterra. No sé quién lo escuchó, porque es improbable pensar que a un argentino le interesaba un partido entre Alemania e Inglaterra. Pero era la orden que vino desde Buenos Aires", contó a 0223 el creador del histórico programa "Juego Limpio" y exLU6, LU9 y Canal 8. Y recordó que no le gustó una de las referencias que hizo a los ingleses: "Una vez dije ´avanzan los piratas´ y me arrepentí, me dije ´yo no soy Crónica´" (risas).

"Argentina no tendría que haber jugado el Mundial"

El 7 de mayo de 1982, en medio de la guerra de Malvinas, el presidente de la AFA Julio Grondona confirmó que la Selección argentina jugaría el Mundial de España. "Salvo que la Junta Militar decida lo contrario, nos presentaremos a jugar. Tan sólo en caso de una agravación considerable se podría contemplar una renuncia", declaró entonces. Argentina viajó, y protagonizó el partido inaugural en el Camp Nou de Barcelona. Tras un discurso del Rey Juan Carlos I, el equipo de Menotti comenzó la defensa del título obtenido en 1978 con derrota 1 a 0 ante Bélgica. Un día después, las tropas argentinas se rendían ante Inglaterra, decretándose el fin del conflicto bélico.

Juan Carlos Morales recuerda con nitidez aquellos días: "La primera sorpresa la tuvimos cuando llegamos a España. La versión que teníamos en Argentina era que se estaba combatiendo. A mí me tocó la sede de Vigo y La Coruña, y al llegar vimos la televisión española con los soldados argentinos en el suelo, como que la guerra había terminado y obviamente había ganado Inglaterra. Esto fue conmovedor. Un golpe muy duro", manifestó.

Publicidad en revista El Gráfico de las transmisiones de Radio Rivadavia, encabezadas por José María Muñoz.

"Para entonces la Selección argentina ya estaba instalada en Alicante. Más allá que era el equipo campeón del mundo, en ese momento jugarlo, no correspondía. Al menos, anímicamente los jugadores no estaban bien", recordó el periodista marplatense. "Con los colegas que tuvimos la oportunidad de hablar en el Centro Internacional de Prensa, la sensación era sorpresa porque Argentina estuviera en competencia durante la guerra. Pero entendían también que eran los campeones del mundo. Fue una locura. Ningún otro país jugaría un Mundial estando en guerra. Ahora está pasando con Rusia, ausente en Qatar", agregó.

La historia terminaría con Argentina eliminada el 2 de julio ante Brasil, con la recordada expulsión de un Maradona con barba, en un equipo de grandes nombres pero que nunca terminó de congeniar.

A la distancia, Morales sentenció: "Recuerdo haber relatado un River-Boca en Buenos Aires cuando empezó la guerra. Y en Capital la gente hablaba de las Islas sin tener la más mínima idea de lo que era Malvinas. No había una real magnitud de lo que era la guerra. Fue una locura, pero una locura que hay que recordar siempre", concluyó.

Agradecimiento especial a Juan Martín Morales/Instituto DeporTEA por el material audiovisual.