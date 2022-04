Bibliotecarias municipales denunciaron “precarización laboral” y alertaron por el futuro de sus fuentes de trabajo

Bibliotecarias que se desempeñan en el Sistema Educativo Municipal relataron ante el Concejo Deliberante su historia de “precarización laboral” y su preocupación ante el riesgo que correrían su puestos de trabajo ante la posible convocatoria a concursos.

Un colectivo de 13 bibliotecarias profesionales expuso este martes ante la Comisión de Educación el marco en el cual desarrollan sus tareas, cuya designación no se enmarca dentro del plantel docente de cada institución educativa, sino mediante contratos de ocho meses bajo el Programa Educativo Barrial (Peba). “No podemos obtener antigüedad docente como trabajadoras municipales, no cobramos salario durante los meses de verano y no tenemos obra social durante este periodo. Los derechos básicos no están contemplados.”, sostuvo Ana Villasanti en su exposición ante la Comisión de Educación.

La Ordenanza 19.347 de 2009 fue un paso histórico para la comunidad educativa, al determinar la creación de una biblioteca en cada una de las escuelas del sistema municipal. “Lamentablemente nunca llegó a ponerse en pleno funcionamiento”, plantearon las bibliotecarias, quienes detallaron que desde 2011 se las comenzó a contratar mediante el Peba. “Es un programa excelente, pero nosotras trabajamos en escuelas, no en talleres barriales”, agregaron.

El reclamo principal del sector es el pase a la planta municipal. En esa línea, dieron a conocer que una posibilidad que se estaría abriendo de cara al 2023 es la convocatoria a concursos, dado que el Director Coordinador de Políticas Sociocomunitarias de la Secretaría de Educación, Gerardo Bridi, les manifestó la intención del gobierno de regularizar la situación antes de la finalización del actual mandato.

Sin embargo, el mecanismo de concursos abiertos podría significar una dificultad para las bibliotecarias: al no tener antigüedad por estar vinculadas a la Comuna mediante el Peba, correrían riegos de perder los puestos de trabajo frente a otras postulantes. Además, algunas superan los 50 años de edad, límite para ingresar a la planta municipal. “Venimos remando en dulce de leche hace 500 años y nos podemos a quedar sin nada”, insistió Villasanti.

La Comisión de Educación escuchó el relato de las 13 bibliotecarias municipales. Foto: Prensa HCD.

“Hemos escuchado una historia de la precarizacion laboral. Tenemos que tener un sentido de justicia y no podemos seguir avalando esta situación ni que se convalide con estos concursos que el estado municipal haya estado precarizando trabajadoras desde 2009”, expresó la presidente de la Comisión de Educación, Mariana Cuesta (Frente de Todos).

En similar dirección opinó Paula Mantero (Acción Marplatense), quien planteó que “la Municipalidad está en deuda. Cuando se crea la carrera de Bibliotecología en la Universidad Nacional de Mar del Plata era un orgullo para la comunidad educativa, contar con una biblioteca era una situación de prestigio para la institución. No se pude pensar una escuela sin una biblioteca”, sostuvo. Finalmente, la comisión acordó pedir un informe al secretario de Educación, Sebastián Puglisi, donde se detalle el estado de situación y la perspectiva a futuro.