Alberto Fernández presentó un plan que reforzará el abordaje en salud mental

El presidente Alberto Fernández y la ministra de Salud Carla Vizzotti, presentaron este lunes un plan de abordaje de salud mental, que duplicará los fondos para asistir a miles de argentinos en el marco de la pospandemia y contará con un aporte extraordinario de 4 mil millones de pesos.

La presentación tuvo lugar este lunes en el Hospital Nacional Laura Bonaparte, donde el presidente Fernández afirmó que su Gobierno fortalecerá la "salud mental desde una perspectiva de derechos, libre de violencias y desde el respeto a las diversidades".



"Vamos a fortalecer la atención en salud mental en todas las jurisdicciones, duplicaremos el presupuesto actual con un fondo extraordinario de 4 mil millones de pesos", afirmó el mandatario al encabezar junto a la ministra de Salud, Carla Vizzotti, la presentación de la Estrategia Nacional de Salud Mental.





“En salud mental no hay vacunas. En salud mental hay acciones. Y el Estado trabaja en una una recuperación integral de la sociedad en todas las dimensiones, también la emocional y psicológica porque durante la pandemia se generó estrés, ansiedades, miedo y mucho sufrimiento”, dijo el presidente en la presentación de la Estrategia Federal de Abordaje Integral de la Salud Mental que se hizo en el Hospital Nacional en Red Laura Bonaparte, centro de referencia nacional para esa problemática en el país.



Según consigna la agencia Télam, el primer mandatario manifestó que "crece en el mundo la preocupación por los suicidios" y que son "los y las jóvenes los más afectados", por lo que aseveró que "no podemos hacer oídos sordos, durante muchos años fue un tema tabú y ya no puede seguir siéndolo" y que “cada persona tiene que saber que no está sola y no podemos hacer más oídos sordos a ese problema”, afirmó en un discurso en el que aclaró que dada su seriedad no iba a improvisar, sino a leer.



Más de mitad de la población argentina manifestó haber sentido algún padecimiento psíquico durante la pandemia, según los resultados preliminares de una serie de investigaciones sobre salud mental y coronavirus que está haciendo el Conicet, confirmó a Télam una alta fuente de Casa Rosada.

La Estrategia Federal de abordaje Integral de la Salud mental que presentaron la ministra y el Presidente prevé la implementación de las Residencias Interdisciplinarias en Salud Mental (RISAM) en 12 provincias que no las tienen, la creación de la especialidad en Salud Mental Comunitaria, la entrega de Botiquines Remediar Salud Mental en una primera etapa en 350 efectores de atención primaria que contengan psicotrópicos (ahora ahora eso no ocurría). Asimismo se creará una líneas telefónica 0800 para que pueda llamar una persona que esté en una crisis y se sumará a las ya existentes en el área.