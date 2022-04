La Escuela Nº1 de Mar del Plata festejó sus 150 años con un gran acto

La comunidad educativa de Mar del Plata está de fiesta. Este lunes, la Escuela Nº1 Pascuala Mugaburu, el establecimiento más antiguo de la ciudad, celebró su 150º aniversario con un gran acto que contó con la participación del intendente Guillermo Montenegro, funcionarios y otras personalidades destacadas.

Cerca de las 10 de la mañana, alumnos, ex alumnos, docentes, no docentes y familias se acercaron al edificio de 25 de Mayo y San Luis para participar de un emotivo acto en conmemoración a los 150 años del establecimiento fundado en 1872.

El empresario Florencio Aldrey Iglesias es padrino de la Escuela Nº1 de Mar del Plata.

Guillermo Montenegro recordó sus días como estudiante en la Escuela Nº1.

Alumnos, ex alumnos, docentes, no docentes y familias se acercaron al edificio de 25 de Mayo y San Luis.

"Me da mucha alegría estar acá. Recuerdo cuando me traía mi vieja, los valores que aprendí, el respeto, la educación, la solidaridad", manifestó Montenegro, ex alumno de la escuela, en el acto oficial al evocar sus días como estudiante.

"Una de las cosas más importantes que me llevé es el orgullo de pertenecer a la Escuela Nº1, que fue fundada antes que Mar del Plata", añadió el intendente.

Florencio Aldrey Iglesias y Guillermo Montenegro encabezaron el acto.

"Yo estaba en cuarto grado cuando se festejaron los 100 años y hoy me toca circunstancialmente estar en los 150 años como intendente. Tener la oportunidad de estar en el festejo de mi escuela es un regalo de la vida", afirmó Montenegro.

De los festejos también participaron el empresario Florencio Aldrey Iglesias en su carácter de "padrino" de la institución, el obispo Gabriel Mestre, el senador Pablo Obeid, la diputada Débora Indarte, el secretario de Gobierno, Santiago Bonifatti, la presidenta del Concejo Deliberante, Marina Sánchez Herrero, el secretario de Educación, Sebastián Puglisi, directores del establecimiento, entre otros.

Además, se entonaron las estrofas del Himno Nacional Argentino y de la canción oficial de la escuela. El cierre de la ceremonia estuvo a cargo de "Tango Furia".

Guillermo Montenegro expresó su "orgullo" por pertenecer a la Escuela Nº1.

Inversiones por más de $30 millones

La consejera escolar del Frente de Todos Eva Fernández fue una de las funcionarias que encabezó el acto y anunció una inversión de más de $30 millones para terminar de poner en valor el edificio.

Eva Fernández, consejera escolar del Frente de Todos.

"Es un orgullo para toda Mar del Plata que estemos celebrando este aniversario con la comunidad educativa. Tiene que ver con un esfuerzo del equipo directivo y la gestión", subrayó.

Fernández destacó que el edificio de 25 de Mayo y San Luis es "histórico" y anunció una importante inversión para avanzar con algunas refacciones en "una de las escuelas más emblemática de la provincia de Buenos Aires". "Queremos restaurarla por completo", confió.