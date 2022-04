No hay bancos en todo el país y en Mar del Plata se manifiestan en una entidad del microcentro

Tal como estaba previsto, este jueves 28 de abril no hay actividad bancaria en todo el país y el paro también se hará sentir en Mar del Plata a media mañana con una ruidosa concentración en las puertas de una reconocida entidad del microcentro.

La Asociación Bancaria reclama un aumento salarial del 60%, por encima de los índices de inflación. Disconformes con las propuestas de los empresarios, desde el gremio ratificaron la medida de fuerza. "Pretenden dar migajas a sus trabajadores", habían planteado la semana pasada.

El gremio que conduce a nivel nacional Sergio Palazzo mantuvo una reunión el miércoles con las patronales, pero finalmente no hubo acuerdo. La medida de fuerza será presencial pero con quite de tareas: es decir, no habrá atención al público, no se realizarán tareas internas ni atención telefónica y tampoco habrá recarga en efectivo de los cajeros automáticos. Asimismo, se incluye una “desconexión total” de quienes se desempeñen mediante teletrabajo.

En Mar del Plata, por su parte, está prevista una concentración en las puertas del banco Santander de Avenida Independencia y Belgrano a partir de las 11, según indicaron desde la entidad que conduce a nivel local Guillermo Martínez.

Guillermo Martínez, secretario general de la Asociación Bancaria en Mar del Plata. Foto: 0223.

A su vez, exigen una batería de medidas que contemplan la regulación de la ley de teletrabajo, guardería universal, tercerizaciones, desarticulación del trabajo bancario, reconversión de los puestos laborales respecto del avance tecnológico, frenar el cierre de las sucursales, derogar las circulares del Banco Central de la República Argentina (Bcra) que permiten brindar servicios financieros por fuera del sistema bancario, entre otros.

"Es claro que con esta actitud los banqueros no tienen en cuenta su valor más preciado, que son sus trabajadores y trabajadoras, y piensan en su rentabilidad a cualquier costo, que solo sirve para engrosar sus arcas o ir directo a la especulación financiera", habían señalado.

El paro anunciado para este jueves obligó a la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) a adelantar un día la fecha de cobro para los jubilados y pensionados.