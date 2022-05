Detienen en Laferrere a acusado de violar a la hija de seis años de la ex pareja

El avance de una investigación a cargo de la Ayudantía Fiscal de Mar Chiquita permitió detener en las últimas horas a un hombre de 36 años acusado de abusar a la hija de la ex pareja en una casa del barrio Atlántida de Santa Clara del Mar. El sujeto, cuyos datos personales no se dan a conocer para no identificar a la víctima, fue detenido en la ciudad de Laferrere.

Fuentes oficiales confirmaron que el inicio de los ataques se dio en 2016 –sin poder precisar fecha exacta- cuando la víctima tenía seis años y que los mismos se dieron de manera continuada.

A partir de la denuncia al quedar el hecho al descubierto, se estableció que el sujeto se había ido de la ciudad y que estaba radicado en el partido de La Matanza. Con la colaboración de la policía de esa localidad, personal de la DDI de Mar del Plata hizo efectiva la detención en las últimas horas.