Martín Palermo tras la eliminación de Aldosivi: "Nos posicionamos en un lugar que nadie esperaba"

Con serenidad, autocrítico pero también valorando lo realizado en la temporada, Martín Palermo habló en conferencia de prensa tras la eliminación en cuartos de final de Aldosivi, que fue goleado 5 a 0 por Racing en Avellaneda. Una temporada positiva y donde los marplatenses tuvieron una clasificación histórica al quedar entre los ocho mejores de la Copa de la Liga.

"Sabíamos del poderío de Racing. Vos no podes obviamente facilitar abrir el marcador tan rápidamente como lo hicieron ellos a los 3 minutos, y todo lo que uno puede programar cambia por completo. Me hago responsable, y es una experiencia para muchos jugadores del equipo y para mí, en una instancia así. Tuvimos un premio de estar entre los 8 primeros del campeonato, pero seguramente hoy no pudimos estar a la altura de lo que requiere un partido de esta magnitud. Hay que hacer un partido perfecto para contrarrestar el gran equipo que es Racing", analizó el DT.

Optimista del gol como jugador, también como entrenador, Palermo sacó en positivo muchas cosas: "El resultado opaca muchas de las cosas buenas que se hicieron en este campeonato, por primera vez en la historia de Aldosivi estar entre los primeros ocho, sumar cinco victorias consecutivas no había sucedido antes, tener al goleador del campeonato como Caute es un logro del equipo". Pero a la vez, sobre el futuro, alertó: "Sí somos conscientes que a partir del próximo campeonato, las 27 fechas que quedan por afrontar, el objetivo está más que claro, que es mantener a Aldosivi en primera división, consolidándolo con una cierta cantidad de puntos al comienzo del campeonato como sucedió en este. Conseguimos resultados que nos posicionaron en un lugar que nadie esperaba, siempre pensando en los promedios. Será lo mismo para el torneo próximo, replanteándonos muchas cosas". Vale recordar que a fin de año volverán los descensos.

"En un partido de estas características, tanto el primer gol como en el inicio del segundo el tercero, golpea muchísimo al equipo, porque estos partidos son así, y la diferencia la marca la calidad de jugadores que había en campo y quizás no pudimos contrarrestar eso. Y en determinado momento Racing nos golpeó y nos golpeó fuerte", dijo Palermo sobre los goles en los comienzos de cada etapa.

El exdelantero de Boca Juniors y el seleccionado argentino indicó: "Sé que en Mar del Plata hay ciertas cosas que los hinchas y la prensa va a reconocer del trabajo que se viene haciendo. Uno es ambicioso, y siempre quiere más, transmitirle más a los jugadores y la gente. Pero hay que ser siempre cautos como lo soy, en cada partido. Este es un golpe duro por cómo se dio el resultado, eso da bronca, porque si hubiésemos tenido otra postura en cancha, y el resultado hubiese sido menor...nos vamos con otra sensación. Pero nos vamos dolidos por los cinco goles recibidos y porque no estuvimos a la altura del partido".

Martín Palermo remarcó, atinado, que hoy Aldosivi tuvo "a cinco chicos de 20 años afrontando este partido. Y a veces poner en ellos cierta responsabilidad implica mucho compromiso. Pero también es lindo jugar estos partidos". Esos jóvenes, titulares anoche, fueron Edwin Mosquera (20 años), Matías Morello (21), Nicolás Valentini (21) y Braian Martínez (22).

"Hay que pensar en lo que viene, soy optimista, creo en el plantel que conformamos, hay una mezcla de jugadores de experiencia y chicos que seguramente cuando terminemos el próximo campeonato ojalá volvamos a sorprender a más de uno. Veía que había muchos que no les gustaba que Aldosivi esté entre los 8 mejores. Antes de jugar ya nos daban por muertos. Uno estuvo del otro lado y sabe lo que vende y es más importante".

Respeto a reforzar al plantel en el futuro, Palermo fue cauto y muy agradecido con su actual plantel: "estos jugadores me trajeron hasta acá. Sí, si queremos seguir mejorando y potenciando al equipo, analizaremos con mayor tiempo y tranquilidad en qué podemos llegar a reforzarnos. Pero tengo que agradecerle también a estos jugadores por el lugar que me toca estar, haciendo esta conferencia entre los mejores 8 equipos del fútbol argentino. Como entrenador lo tengo que valorar y mucho", manifestó.

Por último, le habló a los hinchas: "Agradecerles por el apoyo desde el primer día, por lo mostrado el otro día ante Arsenal. Sabemos que siempre van a estar ahí acompañándonos. Para lo que viene, trabajaremos mucho más duro. Uno cree que hasta acá no alcanzó. Lo que viene para adelante, Aldosivi seguirá creciendo como institución y como equipo", finalizó.