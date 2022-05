Le robó el perro a un indigente porque lo tenía en “condiciones deplorables” y la escracharon en redes sociales

Una joven que reside en el barrio porteño de Recoleta generó repudio en las redes sociales después de que confesara en su cuenta de Twitter que le había robado el perro a una personas en situación de calle.

La joven le sustrajo el cachorro a un indigente de la zona, al considerar que no recibía el trato adecuado. En busca de ayuda económica, publicó su relato en su cuenta de Twitter junto a su CBU pero, como consecuencia, recibió una catarata de repudios e insultos.

El hecho sucedió cuando la mujer le arrebató al hombre el cachorro con la correa y salió corriendo. “No sé si estaba drogado, borracho o loco pero no estaba en sí. A mí la verdad me partió el alma, pero no puedo dejar que por lástima tenga a un ser vivo en condiciones deplorables y cuando su misma vida corre riesgo”, comentó en su cuenta de Twitter.

La usuaria, de nombre Florencia, explicó además que había querido comprarle el perro al hombre pero la respuesta había sido que “ni por un auto”.

La joven bautizó al animal "Twitter" y tras contar lo sucedido como una proeza, los mensajes se viralizaron y comenzó a cosechar críticas de todo tipo: la bautizaron como la “cheta-roba perros” y hasta tuvo que cerrar su cuenta.

“Le puedo sacar un bebé a una persona en situación de calle si veo que el bebé no está siendo bien tratado?”, se preguntó un usuario, mientras que otro la amenazó con colocar afiches en el barrio con su cara y la leyenda “ladrona de animales”.