Docentes universitarios piden reapertura de paritarias: “La inflación fue el doble de lo esperado"

Desde la Agremiación Docente Universitaria Marplatense (Adum) realizan este lunes una Jornada de Visibilización, en el marco del reclamo que llevan adelante los docentes universitarios a nivel nacional, solicitando el adelantamiento de las cuotas fijadas como incremento en el último acuerdo salarial y la inmediata reapertura de la paritaria salarial.

“Firmamos un acuerdo en marzo, que tenía una perspectiva de inflación que no fueron las que se presentaron ese momento. A la semana siguiente de la firma, conocimos los índices de inflación de febrero, que fue más alto de lo esperado, con un 4,7%. Luego apareció el de marzo, con 6,7% y ahora fueron 6%, es decir, casi el doble de lo que esperábamos para estos meses. Por lo tanto, con una inflación acumulada del 23% desde principios de año a hoy, que hayamos cobrado una suma cuota, correspondiente al 2022, del 12 o 13%, nos deja muy atrás”, admitió Pedro Sanllorenti, secretario general de Adum.

En declaraciones a 0223, el dirigente planteó que debido a esta problemática ya hubo un paro realizado por la Conadu Histórica a nivel nacional y además de Adum hay ocho sindicatos tras esta reinvindicación salarial.

“Estábamos reclamando un adelantamiento de cuota y una reapertura de las paritarias, que en principios estaba prevista para septiembre, pero como están ocurriendo en otras instancias como el salario mínimo y demás, decíamos que se adelanten las cuotas. Al momento, no tuvimos ninguna convocatoria”, señaló.

En ese marco, se mostró sorprendido porque en territorio bonaerense ya se acordó una suba del 60% hasta fin de año para los estatales mientras que aún no se replique a los trabajadores dependientes de nación. “Nos llama la atención que en la provincia de Buenos Aires se haya dado y a nivel nacional no. Si las reuniones se estiran en lo que resta de este mes, no vamos a cobrar nada nuevo a fin del mes de mayo. Esperemos que las autoridades escuchen y aceleren el trámite”, concluyó Sanllorenti.