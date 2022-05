Un programador histórico del Festival de Cine asume su dirección artística

El histórico programador de películas del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, Pablo Conde, se hará cargo de la dirección artística de la próxima edición del evento en reemplazo de la cineasta cordobesa Cecilia Barrionuevo.

"Es un placer tomar la antorcha de manos de Cecilia y seguir su rumbo, ese que ha sabido sostener con firmeza contra viento y marea y que tanto bien le ha hecho al Festival. Por delante, está la obligación de dar continuidad a la labor de todo este equipo y el de quienes nos precedieron, en busca de que esa comunidad se expanda, hasta no tener límites; en busca de seguir contagiando pasión”, dijo Conde, al manifestar sus primeras expectativas en rol de director.

La novedad fue confirmada por la propia organización del Festival, uno de los más importantes a nivel mundial que, año a año, tiene como epicentro a Mar del Plata. Barrionuevo, quien se puso al frente de esta dirección durante las últimas cuatro ediciones, se aleja por compromisos personales y profesionales.

¿Quién es Conde? Forma parte del equipo de programación artística desde 2009. Tras recibirse de Montajista en la Escuela Nacional de Experimentación y Realización Cinematográfica (Enerc) y desarrollarse en esa especialidad, trabajó como editor, guionista, productor y locutor televisivo, organizando, a la par, festivales, ciclos y muestras cinematográficas, además de colaborar en libros y escribir para medios como Los Inrockuptibles, Encerrados afuera y las ediciones francesa y española de la revista So Film.

Respecto de la salida de Barrinouevo, desde el MDQ Fest se detalló que la cineasta recibió la beca de la Universidad de Harvard “2022-2023 Amalia Lacroze de Fortabat Visiting Scholar of the David Rockefeller Center for Latin American Studies”, donde desarrollará una investigación sobre cine y género y, asimismo, participará de la FIAF - Film Restoration Summer School, en la Cineteca de Bologna.

"He decidido emprender nuevos desafíos en los próximos meses y me alegra poder continuar trabajando juntas, juntos, por el mismo camino y con la misma fuerza en la próxima edición del Festival, para seguir proyectando no sólo películas, sino para que proyectemos el futuro”, dijo, en su despedida.

Otra noticia a destacar es que al equipo de programación compuesto por Marcelo Alderete, Paola Buontempo y Francisco Pérez Laguna se suma a partir de esta edición María Fernanda Mugica, periodista y crítica de cine en medios como La Nación y La Nación Revista, coautora junto a Natalia Trzenko del libro "Amar como en el cine: Comedias románticas de ayer y de hoy", quien ha formado parte del Jurado en la edición 2019 y ya ha trabajado en otros roles en la historia del Festival.

La 37ª edición del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata se desarrollará entre el 3 y el 13 de noviembre de 2022. Organizado por el Instituto de Cine y Artes Audiovisuales y único festival Clase A de Latinoamérica reconocido por la Federación Internacional de Asociaciones de Productores de Filmes (FIAPF), el Festival es un lugar primordial para el cine en nuestra región.