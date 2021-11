El Festival de Cine de Mar del Plata ya tiene su peli ganadora

"Hit the road", la ópera prima del hijo del prestigioso cineasta iraní Jafar Panahi, fue la película que se impuso entre doce títulos dentro de la competencia internacional del Festival de Cine de Mar del Plata y así se quedó con el prestigioso Premio Astor Piazzolla en la edición 36° de la prestigiosa cita cinéfila de clase "A".

La película de origen iraní narra el último día en una familia que despide al hijo mayor, quien escapa de Irán de manera ilegal. Con una fotografía espectacular en la bellísima geografía iraní, Panahi expresa su pasado, presente y futuro en una road movie en donde la desesperación, la comedia y el disparate van a la par.

El premio al Mejor Largometraje de la Competencia Argentina fue para documental "Las cercanas", de María Alvarez, mientras que la ficción nacional "Jesús López", de Maximiliano Schonfeld, se impuso en la Competencia Latinoamericana.

En la ceremonia del Teatro Auditorium que no incluyó proyección posterior –el film de cierre, Madres paralelas, de Pedro Almodóvar, se exhibe este domingo en dos funciones especiales—, se entregaron todos los premios de las competencias oficiales.

Entre los premiados, también hubo una representante marplatense. Agustina Pérez Rial fue la elegida para quedarse con el premio a la Mejor Dirección por Danubio, su ópera prima, que, con un montaje virtuoso y un destacado criterio estético a la hora de seleccionar sus imágenes, ofrece una postal histórica muy potente.

COMPETENCIA INTERNACIONAL

Premio Astor Piazzolla al Mejor Largometraje

Hit the Road de Panah Panahi

Justificación del Jurado:

“Una película maestra que nos sorprende continuamente durante el transcurso de un road trip que compartimos con una notable familia cuya ternura, amor y ansiedad por una futura incierta se expresa tanto a través de las canciones comunales y bromas extrañas como a través de los paisajes singularmente expresivos utilizados con tan poderoso efecto por el director. El premio de Mejor Largometraje se otorga en reconocimiento al extraordinario logro de Panah Panahi y la excelencia y rigor de los cuatro actores principales que capturan nuestros corazones y nuestras imaginaciones.”



Premio Astor Piazzolla Especial del Jurado

What Do We See When We Look at the Sky? de Alexandre Koberidze

Justificación del Jurado:

“Si el cine ha buscado desde su génesis formas de mostrar la magia y el ensueño, esta película consigue, en su estética y en su narración, llevar a la pantalla el espíritu de un sueño.”



Premio Astor Piazzolla a la Mejor Dirección

Miguel Gomes y Maureen Fazendeiro, por Diários de Otsoga

Justificación del Jurado:

“Por la valentía en el relato, por la aparición de la deriva, por la ruptura de los límites, por la vuelta al fílmico y por los encuadres y la luz, que nos llevan a lo más puro del cine.”



Premio Astor Piazzolla a la Mejor Interpretación

Ex Aequo para Candela Recio en Quién lo impide y Zelda Adams en Hellbender

Justificación del Jurado:

“Por un innegable e impactante carisma y un talento que impacta profundamente en la identidad de las películas y define el papel de los actores como fuerzas creativas centrales.”



Premio Astor Piazzolla al Mejor Guion

Roman Zürcher y Silvan Zürcher, por The Girl and the Spider

Justificación del Jurado:

“Para un trabajo de gran precisión y poesía, a la vez delicado y robusto como una tela de araña, base esencial para la bomba milimétrica que es esta fascinante película sobre la transición y los pequeños momentos que hacen los grandes dramas.”



Mención Especial

Espíritu sagrado de Chema García Ibarra

Justificación del Jurado:

“Porque en clave de realismo fantástico plagado de humor nos conmueve mostrando que el horror puede estar escondido detrás de los fanatismos.”



Mención Especial

Kim Min-young of the Report Card de Lim Jisun y Lee Jae-eun

Justificación del Jurado:

“Por su tierno, sensible y fino estudio de personajes en transición hacia una madurez incierta.”

COMPETENCIA LATINOAMERICANA

Premio Astor Piazzolla al Mejor Largometraje

Jesús López de Maximiliano Schonfeld

Justificación del Jurado:

“Por su valentía en sostener y seguir creyendo en un relato clásico, asumiendo las formas de su contemporaneidad, poniendo la brillante puesta en escena y la actuación al servicio del espectador.”



Mención Especial

De todas las cosas que se han de saber de Sofía Velázquez Núñez

Justificación del Jurado:

“Por regalarnos en un bosquejo toda la historia de su pueblo, con sus aspiraciones y miedos, sin renunciar nunca al placer lúdico de estar pintando un pueblo todo entero.”



Premio Astor Piazzolla al Mejor Cortometraje

Síndrome de los quietos de Elías León Siminiani

Justificación del jurado:

“Un maestro del cine solía decir que hacer películas es querer compartir con los muertos algo que mostramos a los vivos. Síndrome de los quietos nos convida algo de ese espíritu, y nos hace sentir que las derrotas y los juegos nos descubren más cosas que las empresas conseguidas.”



COMPETENCIA ARGENTINA



Premio Astor Piazzolla al Mejor Largometraje

Las cercanas de María Álvarez

Justificación del Jurado:

“Con delicadeza y respeto nos sumergimos en un lugar minúsculo y que paradójicamente se despliega como un vasto paisaje de la imaginación y de la memoria. El arte de las hermanas Cavallini encapsula en el tiempo a la Argentina marcada por los tumultos sociales a la vez que ambas encarnan su música con cercanía explosiva.”



Premio José Martínez Suárez a la Mejor Dirección

Danubio de Agustina Pérez Rial

Justificación del jurado:

“Por la original forma ensayística que minuciosamente enlaza y reconstruye tramas políticas ocultas durante una edición del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, más parecida al escenario de una película de espionaje.”



Mención Especial

Noh de Marco Canale, Juan Fernández Gebauer e Ignacio Ragone

Justificación del Jurado:

“El Jurado ha decidido de igual forma otorgar una mención especial a una historia conmovedora filmada con hermosa precisión.”



Premio Astor Piazzolla al Mejor Cortometraje

Engomado de Toia Bonino y Marcos Joubert

Justificación del Jurado:

“Una película sincera y respetuosa en el proceso de filmar la angustia de un ser humano encarcelado que es a la vez íntimo, poético y no exento de humor. Una original reflexión en torno a la “libertad” que nos ha dejado emocionados.”

COMPETENCIA ESTADOS ALTERADOS



Premio Astor Piazzolla a Mejor Película

A Night of Knowing Nothing de Payal Kapadia

Justificación del Jurado:

“En la película, escuchamos a un personaje decir estas palabras: “pensé que pelearías por nosotros. Pero quizás me equivoqué. Quizás nunca fuiste tan fuerte como yo creía”. Una obra de enorme valor, que trabaja con y para la nueva generación de jóvenes indios –estudiantes, artistas y más-. La increíble película de Payal Kapadia habla de la desilusión de los jóvenes con el amor romántico y los sueños en el marco de la represión y la marginalización. Al hacerlo, enmarca de forma precisa y a la vez generosa un espectro de actividades realizadas por los jóvenes, como el estudio, el amor, las protestas y la creación. A Night of Knowing Nothing muestra sin tapujos cómo el amor se transforma en enojo, la historia personal se torna comunidad, y cómo la comunidad y el enojo pueden servir para crear un nuevo futuro.”



Mención Especial

Nuclear Family de Erin Wilkerson y Travis Wilkerson

Justificación del Jurado:

“Este notable film, que combina diferentes géneros como las películas caseras, el documental político y los tesoros de archivo, representa una crítica inesperadamente personal, construida de forma inteligente e incisiva, de la obsesión de más de un siglo de Estados Unidos con la guerra y la destrucción de otros. El trauma de esta obsesión se analiza como algo que altera las mentes y las familias, al mismo tiempo que destruye la tierra y elimina a los pueblos. La dialéctica de Wilkerson, que oscila entre la experiencia de su propia familia en este panorama histórico, y el vacío siniestro y silencioso de un país cuya población indígena ha sido diezmada y reemplazada por armas cada vez más destructivas que apuntan a otros supuestos enemigos, plantea con fuerza la irresuelta y aún vigente ideología nacional.”



COMPETENCIA EN TRÁNSITO / WORK IN PROGRESS

Premio Astor Piazzolla al Mejor Proyecto

Monólogo colectivo de Jessica Sarah Rinland

Justificación del Jurado:

“Se trata de un proyecto valiente e independiente, que busca cuestionar la relación entre el cuidado, la práctica y los límites de la conservación, que con demasiada frecuencia ha ocultado una forma de relacionarse con el mundo basada en la conquista y la explotación. Queremos defender la promesa de película que contiene esta ambiciosa exploración tan cinematográfica como etnográfica.”

PREMIO DE LA CRÍTICA JOVEN A LA MEJOR ÓPERA PRIMA LATINOAMERICANA

Mejor Película

Estrella roja de Sofía Bordenave

Justificación del Jurado:

“Erigida bajo la forma de un ensayo ficcional, la película ganadora aborda la Historia a través de diversas voces, objetos y espacios que recuerdan los tiempos espasmódicos de la Revolución Rusa. El film no busca la precisión de los acontecimientos, mucho menos su decantación ideológica, sino referir bellamente a un momento donde “el futuro era infinito” y sugerir que el cine aún puede hacer crecer la fuerza inventiva que ha perdido la humanidad.”