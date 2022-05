Desesperados por una batería: así tres delincuentes roban un auto en la casa de su dueño

Un vecino del barrio Coronel Dorrego sufrió en la mañana de este jueves el robo de la batería de su auto en manos de tres delincuentes que lograron darse a la fuga.

El hecho ocurrió, alrededor de las 6, en inmediaciones de la vivienda del hombre, que se ubica sobre las calles Termas de Río Hondo y Belgrano. "Me levanté rápido porque escuché sonar la alarma pero cuando bajé ya me habían abierto todo y no estaban", lamentó Leonardo, el damnificado.

El hombre explicó que había decidido estacionar el auto fuera del garage de la casa porque no tenía espacio. "Acá no se puede dejar nada. La zona está muy insegura. Y falta policía. Nunca alcanza", expresó, en declaraciones a 0223.

Toda la secuencia del robo quedó registrada en una cámara de seguridad de la zona. La cara de los delincuentes apenas se distingue: dos están encapuchados y el tercero se tapa con una gorra oscura.

Durante varios minutos, según consta en los registros de la cámara del vecino, los tres delincuentes intentan forzar el auto hasta que logran romper el vidrio de la puerta del conductor y levantan el capó.

Después, se dirigen hacia el motor y ponen todos los esfuerzos en arrancar la batería. La desesperación es tal que uno de los delincuentes se sube al vehículo para forcejear y finalmente hacerse con el elemento de valor.

Leonardo ya hizo la denuncia por el robo en la comisaría de Jorge Newbery que tiene jurisdicción en la zona. Y mientras mantiene la esperanza de que los jóvenes sean capturados, pide por mayor seguridad.

"Yo tengo dos locales y un frutería y hace una semana también me robaron del negocio los cajones de bananas y naranjas. Los reflectores es otra cosa que me roban siempre. No se puede seguir así", apuntó.