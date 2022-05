Montenegro apoya un cambio en el Código Penal para evitar usurpaciones: "Queremos vivir en paz"

El intendente Guillermo Montenegro lanzó un pedido público este jueves para avanzar con un cambio en el Código Penal que permita evitar usurpaciones de terrenos, una problemática que a diario se repite en distintos sectores de Mar del Plata.

“Es un tema del cual nos ocupamos desde el inicio de la gestión. Porque cuando suceden hechos de este tipo perjudican también a los vecinos de los alrededores de los terrenos que ven su vida habitual alterada. Queremos que vivan tranquilos y en paz", manifestó el jefe comunal.

Montenegro hizo las declaraciones después de reunirse con el titular del Colegio de Martilleros, Guillermo Rossi; el presidente del Colegio de Abogados, Fabián Portillo, y el Fiscal General, Fabián Fernández Garello.

"Vemos necesario que se cambie el tipo del código penal que hoy es absurdo y necesita aggiornarse, para dar herramientas a la policía y a la Justicia para actuar”, consideró el intendente.

El código penal actual rige desde 1921 y contempla que "si no hay violencia o el terreno no se encuentra alambrado no habrá delito penal", algo que, según la mirada de Montenegro, debe modificarse.

“Más allá de todo lo que podamos hacer la Policía y la Justicia encuentra un límite en la normativa existente, y creemos que es necesario realizar las modificaciones en el tipo del código penal”, reiteró.

Al respecto, Montenegro adelantó que para dar impulso a esta modificación ya realizó las gestiones junto al diputado Cristian Ritondo para que se presente el proyecto con dicho objetivo en el Congreso de la Nación.