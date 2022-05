Primeros pasos en el mundo cripto: "Se puede empezar con una inversión medianamente chica"

El sonido es ensordecedor. Son los ventiladores que no descansan ni un segundo para evitar que el trabajo se detenga. Mejor dicho: para que miles de transacciones puedan seguir su curso dentro del “universo cripto”.

En el segundo capítulo de Emprender, Lothal Mining le abre las puertas a Ver para Saber para conocer su “granja” de minado cripto. Estas instalaciones, todos los días se minan criptomonedas y se validan transacciones digitales.

La empresa de Damián Miano fue la primera en construir en Mar del Plata este paraíso cripto y fue pionera a la hora de ofrecer soluciones a los inversores de criptomonedas. Mientras se consolida al paso de las bajas y altas el mercado, ratifica la apuesta por seguir creciendo y sostener una mirada de futuro.

-Damián, ¿qué pasa en esta granja de minado?

-En esta granja procesamos transacciones a través de nodos de procesamiento de operaciones. Se minan dos monedas, Bitcoin y Ethereum. En ambos casos, los nodos procesan cada una de las transacciones…

-¿Y qué son los nodos?

-Son validadores de transacciones: es decir, reciben las transacciones, las desencriptan, y dan registro en la blockchain.

-Y para que todos puedan entender, ¿cómo definirías lo que es una cripto?

-Es un activo digital que funciona en el marco de un blockchain. Ese activo digital está protegido por criptografía - de ahí viene el nombre criptomoneda - y está protegido para que cuando se envía de un punto a otro sea en forma segura.

-Listo, está bien. Compro Bitcoin, ¿qué hago? ¿Me quedó con esa moneda en la billetera o hay más opciones de inversión?

-Sí, se puede tener en una billetera para consumo o también para atesorarla en un dispositivo más seguro como leadshine.

-Si me ofrecen rendimiento fijo en una inversión cripto, ¿debería desconfiar?

-Y sí. Es difícil que en un activo volátil te ofrezcan rendimiento fijo. Diría que es casi imposible porque la criptomoneda se caracteriza por una volatilidad grande.

-¿Cómo puedo empezar?

-Para que tenga escala, tendría que invertir en una máquina más compleja como un rig de minado, que pueden ser de tres a más placas, con una inversión medianamente chica. Y es recomendable asesorarse primero con alguien que lo haga profesionalmente para tener en cuenta diferentes factores como la temperatura, el control del rendimiento periódico, la calidad del abastecimiento eléctrico y la calidad de conectividad.

-Mucho se habla sobre lo caro que es Bitcoin, y se ha llegado a equiparar con el valor de un departamento, ¿qué onda? ¿Es así?

-Uno puede comprar un Bitcoin completo pero también puede comprar centavitos. No necesariamente hay que invertir en una unidad entera. El usuario puede empezar desde muy poco para probar el ecosistema y ver si está dispuesto a estar sujeto a la volatilidad, pero no necesariamente tiene que comprar la unidad completa.

-Por último, ¿qué consejo le darías a aquel que está pensando o que recién empieza en una inversión con criptomonedas?

-Invertir en lugar seguro, que sea un exchange reconocido, donde esté comprobado que no ha habido inconvenientes en el tiempo. Por otro lado, invertir en algo que no le afecte en su vida cotidiana, que sea una pequeña parte de sus ahorros que puede estar sujeta a cierto grado de oscilación. Y diversificar, que es un concepto clave en inversiones y finanzas: con esto me refiero a poder diversificar la inversión en varias cripto, invirtiendo inclusive una parte de ellas en una moneda más estable que reduce la volatilidad de la cartera de inversión.