Protesta en Anses: piden incluir a 2 millones de personas que no cobrarán el refuerzo salarial

Militantes de diferentes organizaciones sociales cortan el tránsito frente a las oficinas de la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses) en el marco de una jornada nacional de lucha para exigir la inclusión de 2 millones de personas que fueron excluidas del bono de refuerzo salarial otorgado por el gobierno nacional.

En diálogo con 0223, Magalí Cornide, referente del Movimiento Teresa Rodríguez explicó que en Mar del Plata, "son muchos los compañeros que quedaron afuera del bono" y, por tal motivo decidieron acercarse a las oficinas del organismo nacional, ubicadas en avenida Independencias y Avellaneda.

"La marcha es a nivel nacional por la cantidad de personas que quedaron afuera del bono, en todo el país. Hay más de 2 millones de personas a las que se les negó el bono y tenemos muchos compañeros que no pudieron ingresar", dijo la mujer al tiempo que señaló que pese a la posibilidad de realizar el trámite de manera presencial para todas aquellas personas que no poseen conectividad, "no todos pudieron acceder al cobro".

Por su parte, Walter Orozco referente del Polo Obrero Mar del Plata destacó que el monto otorgado por el Gobierno Nacional "está muy por debajo" del porcentaje de inflación y de la línea de pobreza. "La inflación creció enormemente, el bono está muy por debajo, incluso está por debajo de la línea de pobreza", recalcó

“Más de 4 millones de personas son excluidas del beneficio por mecanismos burocráticos y hay más de 2 millones de personas menos que el último IFE, es decir que también se Ajusta en el bono", cerraron.