Neme: “Se realizó una ejecución bajo la premisa de la austeridad, la precaución y la eficiencia en el gasto”

El interbloque de Juntos logró un triunfo en el Concejo Deliberante este jueves con la aprobación de la Rendición de Cuentas 2021 del segundo año de gestión de Guillermo Montenegro, en el marco de un debate donde el oficialismo destacó “la austeridad, precaución y eficiencia en el gasto”, en un contexto influenciado por la pandemia y la inflación.

La voz cantante la llevó Agustín Neme, para quien la “ejecución del Presupuesto 2021 se realizó bajo la premisa de la austeridad, la precaución y la eficiencia en el gasto y la asignación de los recursos”. Para justificar dicha postura, reflejó que los ingresos percibidos fueron de $21.387 millones, “un 6,5% mayor a lo previsto en el Presupuesto”, mientras que los gastos llegaron a $20.554 millones, “un 1,3% mayor a lo pautado”. En base a ello, ponderó el superávit de $833 millones que arrojaron las cuentas municipales.

Además, el presidente del bloque Vamos Juntos destacó que dichos resultados fueron logrados en el marco de la influencia de “dos factores muy importantes”: la pandemia y la inflación. “La incidencia del Covid-19 en el primer semestre fue notoria y el impacto de la variación de precios del 52% (NdR: el Indec informó una inflación anual de 50,9%) generó un desafío constante para ir cumpliendo los objetivos propuestos”, sostuvo. “Sin la premisa de la eficiencia hubiera sido difícil cumplir distintos objetivos: obras, compra de insumos, servicios y pauta salarial”, agregó.

Juntos logró la aprobación de la Rendición de Cuentas del segundo año de Montenegro. Foto: Prensa HCD.

En tanto, resaltó una vez más “la decisión que ha tomado el intendente Montenegro de una actualización de tasas del 24% en 2021, siendo el municipio que menos actualizó sus tasas en toda la provincia", a la par que cuestionó que la Comuna haya recibido de Nación y Provincia $1.582 millones de los pautados.

Finalmente, Neme –el único concejal oficialista que habló durante el debate- defendió la utilización de fondos comunes de inversión como herramienta para resguardar el valor de recursos. “Son de mucha utilidad para gestionar de forma eficiente los recursos ante la inflación. Sin esta herramienta hubiera sido muy complejo asegurar el pago en tiempo y forma de los sueldos y aguinaldos, como también los compromisos con los proveedores”, aseguró.

"No encontramos objeciones formales", explicó Taccone sobre el voto positivo de AM.

Además de hacer valer sus once votos, Juntos contó con el apoyo de Acción Marplatense, bloque opositor que también votó a favor de la Rendición de Cuentas 2021. Luego de sostener que “la gestión municipal no estuvo a la altura de lo que esperaban los vecinos”, Horacio Taccone planteó que “eso no es lo que está en discusión en este momento, eso va a ser el año que viene cuando nuestros vecinos concurran a votar”.

Para el titular del bloque pultista, la Rendición de Cuentas se limita a un análisis técnico de la ejecución presupuestaria, por lo que “debe ser aprobada porque no encontramos objeciones formales que realizarle, más allá de las diferencias políticas e ideológicas que tenemos con este gobierno”. En este último aspecto, marcó un matiz respecto a lo sostenido por Neme: “el hecho que haya superávit no hace eficiente a una gestión, sería eficiente si se adquieren bienes y servicios necesarios para los vecinos, si hubiera procedimientos de compra agiles o si se pagase n poco tiempo”.