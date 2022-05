“Hay una disociación muy profunda entre lo que se dice y lo que después sucede en la realidad”

Con fuertes cuestionamientos al gobierno de Guillermo Montenegro, el Frente de Todos y Crear Juntos votaron en contra de la Rendición de Cuentas 2021, donde se destacó el rechazo de Nicolás Lauría, quien en los últimos meses se había vuelto a acercar a Montenegro. La subejecución presupuestaria en obras y educación y la disposición de recursos en fondos de inversión, los principales puntos observados.

“Nos preocupa escuchar la palabra eficiencia, porque estamos evaluando la relación entre recursos utilizados y logros alcanzados. Una cosa sin la otra no es eficiencia”, sostuvo Virgina Sívori (FdT). Para la economista, “hay una disociación muy profunda entre lo que dice el gobierno y lo que después sucede en la realidad. A la gestión local le faltó empatía con las necesidades de los vecinos, está somnolienta, no termina de reaccionar, está sin reflejos ante lo urgente y tampoco planifica”.

“La ciudad necesita un municipio ágil, que gestione, que planifique, que proyecte a Mar del Plata al futuro. Acá lo que vemos es un gobierno estático, que se encarga de administrar lo que tiene pero que no desarrolla políticas que impulsen el crecimiento y den soluciones a los problemas de la ciudad”, expuso Sívori , quien sostuvo que “la pandemia no sirve de excusa para todo”, en referencia a un pasaje del discurso de Agustín Neme.

La concejal opositora aseguró que en 2021 hubo una “falta de ejecución de partidas claves que hablan de la sensibilidad de un gobierno", entre las cuales destacó que “solo se ejecutó el 13%” destinado para obras públicas y que “no se gastó el 51% de lo previsto para alimentos para las escualas”. En cuanto a la salud, expuso que “no hay barrio donde vayamos donde no nos digan que la salita no funciona bien”, mientras que apuntó contra la “reducción de horas de atención en los Caps”.

Finalmente, también criticó los recursos destinados a la Secretaría de Desarrollo Productivo, un área estrechamente vinculada a la problemática del trabajo. “Escuchamos que el intendente está preocupado por la falta de creación de puestos de trabajo y habla mucho de laburo. Pero la secretaría tendría que tener mucho más peso en un Municipio con este nivel de desempleo, en la gestión de Montenegro la importancia en términos porcentuales se redujo un tercio. Esta secretaría cada vez tiene menos importancia”.

El bloque Crear Juntos votó en contra apuntando contra la subejecución presupuestaria.

“Todas las secretarías tuvieron una subejecución”

En un debate directo con la postura de Acción Marplatense, Alejandro Carrancio postuló que el debate sobre la Rendición de Cuentas no se limita a “un control de legalidad” sino que “es un hecho político donde entender de qué manera los recursos públicos fueron administrados para satisfacer las necesidades de los vecinos”.

Desde ese lugar, lanzó fuertes críticas al gobierno municipal, apuntando principalmente a la subejecución presupuestaria: “No comparto que se haya decidido no gastar $3.500 millones en medio de todas las emergencias que atraviesa General Pueyrredon”, planteó el concejal. “Todas las secretarías tiene subejecución, mientras que se recaudó más de los que se estipulaba, lo que quiere decir que hubo un gran compromiso de la ciudadanía. Debemos honrar las demandas ciudadanas”, ratificó.

Asimismo, al igual que lo hizo en el debate en comisión, Carrancio volvió a hacer hincapié en la utilización de fondos comunes de inversión por un monto que osciló los $2.400 millones. “Mi mirada es diferentes respecto a la bonanza de esta herrasminta, el Municipio no es una financiera que busca especular con el dinero de los impuestos, tiene que cumplir otro rol, que es satisfacer las necesidades colectivas”, planteó.

Luego de distintas votaciones dividias en los últimos meses, Carrancio volvió a coincidir con su compañero de bloque Nicolás Lauría, quien sorpresivamente votó en contra de la Rendición de Cuentas 2021. En medio de diversas versiones, el exbasquetbolista en el último tiempo había evidenciado un reacercamiento al gobierno municipal tras su distanciamiento luego que su corriente Creciendo Juntos quedara maginada en la lista de Juntos en las elecciones legislativas de 2021.