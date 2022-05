Con el voto de Acción Marplatense, el oficialismo logró la aprobación de la Rendición de Cuentas 2021

El gobierno municipal logró la aprobación de la Rendición de Cuentas 2021 en la Comisión de Hacienda, en una votación ajustada donde fue decisivo el voto positivo de Acción Marplatense, en un marco donde el Frente de Todos y el concejal Alejandro Carrancio realizaron fuertes cuestionamientos a la gestión de Guillermo Montenegro.

Si bien el pultista Horacio Taccone también formuló críticas a la gestión municipal, advirtió que para su bloque una Rendición de Cuentas no se trata de una evaluación política, sino de “un control de legalidad” donde “no tenemos objeciones formales a realizar”. “Lo que tenemos son diferencias políticas e ideológicas, pero eso no está en tratamiento. Eso se va a tratar en las elecciones de 2023, cuando los vecinos puedan elegir una nueva gestión”, advirtió. De ese modo, su voto se sumó a los cuatro positivos del interbloque de Juntos, imponiéndose de esa manera a los cuatro negativos del Frente de Todos y Carrancio.

La defensa de los expedientes corrió por cuenta de Agustín Neme (Vamos Juntos), para quien fue determinante la extensión de la pandemia y las restricciones sanitarias durante el primer semestre de 2021. Asimismo, puntualizó en la influencia del “52% de inflación” registrado durante el año, en comparación “con la actualización de tasas del 24% resuelta por el intendente”.

En tanto, cuestionó a los gobiernos provincial y nacional por la realización de transferencias de capital muy debajo de las estimadas. “Estuvieron en $1.582 millones por abajo de los presupuestos. Ha sido un año difícil también para el gobierno provincial y nacional, pero no es un dato menor que estos fondos no han llegado”, sostuvo.

Asimismo, defendió el uso de Fondos Comunes de Inversión para resguardar el valor de los recursos municipales, donde “sin este tipo de herramientas hubiera sido muy difícil afrontar las paritarias o mejoras de sueldos de la planta municipal, como también los compromisos con los proveedores”. Según había informado el secretario de Hacienda, Germán Blanco, durante 2021 la utilización de los fondos de inversión generaron intereses por $529 millones. “La eficiencia en la asignación de los recursos es meritoria”, concluyó Neme.

El voto de Acción Marplatense fue clave para que el oficialismo pudiera lograr la aprobación en comisión. Foto: 0223.

“La subejecución es no satisfacer las necesidades de los vecinos”

Otra mirada planteó el presidente de la comisión, Alejandro Carrancio (Crear Juntos), quien hizo énfasis en la subejecución presupuestaria, que promedió el 85,6%. “No entiendo que no se ejecuten 3.573 millones, en un municipio en emergencia, y se nos diga que los resultados no alcanzan para cubrir las necesidades de los vecinos ”, refirió. “No comparto los términos de buena eficiencia que plantea el Ejecutivo, queriendo crear el relato de una administración austera y suficiente. La no ejecución es no satisfacer las necesidades de los vecinos”, argumentó, tildando al gobierno de tener “una visión empresarial” al ponderar el superávit.

“Es malo en la administración pública no ejecutar los recursos que tenemos y habla de una mala gestión”, agregó, por lo que informó que “no vamos a poder acompañar esta rendición de cuentas”. De esa forma, Carrancio votó en contra las rendiciones de la Administración y todos los entes, a excepción del Emtur. Si bien no lo aclaró, esto se debe a que hasta mayo de 2021 el ente estuvo a cargo de su compañero de Crear, Federico Scremin, quien renunció tras la ruptura del espacio con Montenegro.

El secretario Germán Blanco había brindado, hace dos semanas, detalles ante los concejales. Foto: 0223.

“Hay muchísima lejanía entre lo que se dice que se hace y lo que sucede”

Por otro lado, la economista Virginia Sívori fue la voz cantante de los cuestionamientos del Frente de Todos. “Hay muchísima lejanía entre lo que se dice que se hace y lo que sucede y queda reflejado en la rendición. Nuestra mirada no es positiva ni de la gestión de Montenegro ni de la administración de los recursos que está llevando adelante este intendente”, planteó.

“La Rendición de Cuentas es un rosario de excusas de las cosas pendientes, no vemos una voluntad transformadora, no hay grandes hitos de gestión, no pueden contar nada grande ni nada nuevo”, agregó proponiendo que “necesitamos alguien que se comprometa con la ciudad”.

Pese a los argumentos de Neme, criticó la disposición de recursos en fondos de inversión en lugar de realizar obras, mientras que arremetió contra el crecimiento de la planta política: “duplica a la del intendente Arroyo”, sentenció.

Finalmente, tanto la UCR como la Coalición Cívica apoyaron las ejecuciones del Ejecutivo. “El presupuesto fue diseñado en condiciones macroeconómicas complejas, plagado de incertidumbre debido a al pandemia y la cuarentena, con un presupuesto afectado por al variación de la pauta inflacionaria que fue del 29% al 52%”, expuso el radical Gustavo Pujato. “Vamos a aprobar el proyecto austero y cauto de la ejecución presupuestaria del intendente”, informó.

Con la aprobación en la Comisión de Hacienda, ahora la Rendición de Cuentas correspondiente a la Administración Central, los entes decentralizados y Obras Sanitarias, quedó en condiciones se tratada en la próxima sesión ordinaria del Concejo Deliberante, prevista para el 26 de mayo.