Llegó el frío y al menos 10 escuelas de Mar del Plata están sin calefacción

En la Secundaria 15 no hay calefacción en 4 aulas desde hace 4 años. Foto archivo:0223

Desde hace unos días las frías temperaturas comenzaron a sentirse en Mar del Plata, sobre todo por las mañanas y algunas escuelas de la ciudad no tienen calefacción, según advierten desde la Agrupación docente “Roberto Santero”, que señalaron que "al menos" 10 establecimientos educativos de General Pueyrredon no cuentan con gas o aún no prendieron las calderas.

“En la Secundaria 15 de Mansilla 2850, estamos esperando a que comiencen las obras. Hace 8 días vino la arquitecta Soler diciendo que en una semana empezaban. Los reclamos son de hace 4 años. Hoy funcionan las calderas pero en 4 aulas no andan. Si está semana no comienzan a poner los radiadores, la que viene haremos Asambleas para decidir qué hacemos”, expresó Nadia Martin, integrante de la Agrupación Roberto Santoro del Suteba Multicolor.

En declaraciones a 0223, la delegada gremial añadió inconvenientes en otras escuelas de la ciudad. “La Escuela Primaria 31 está con la caldera sin prender, o sea sin calefacción. Peor es lo que sucede en el Instituto Superior de Formación Docente N°19, el instituto más grande de Mar del Plata y de los más grandes de la provincia, que está sin Gas ni agua”, subrayó.

Martin, que también es candidata a la secretaría general en las próximas elecciones del Suteba, a desarrollarse el próximo 11 de mayo, agregó que “la EES 79 y la EES 36 están sin gas, con promesa de obras. Algo parecido pasa con la EP 35 y EES 47 que están sin gas: la obra la tendrían que haber terminado en diciembre y además de las fugas que se repararon, por la obra que se extendió un montón de meses. Estamos esperando a que venga Camuzzi", dijo.

Por otra parte, la dirigente sostuvo que los establecimientos "EP 68 y la EES 70 les retiraron el medidor por las pérdidas de gas. En el caso de la 68, se encontraron numerosos puntos de fuga de gas y luego de 5 meses que dio tiempo la empresa para reparar, al no haberlo hecho, se llevó el medidor. La escuela cuenta con servicio de comedor o sea a partir de entonces a comer tarta fría y sandwich de fetas traslucidas de queso y fiambre”, lamentó la docente.