Volvía de trabajar en bicicleta y le robaron la mochila: llevaba a su perro adentro

Este lunes por la noche Miguel vivió una situación que jamás imaginó: mientras volvía de su trabajo a bordo de su bicicleta playera, dos hombres lo abordaron para robarle y se llevaron, además de una bolsa con sus pertenencias, una mochila de tela en la que transportaba a Suliman, su perro mestizo de dos meses.

En diálogo con 0223, el joven explicó que desde que adoptó al cachorro lo lleva con él al trabajo para no dejarlo solo en su vivienda y que, cuidando que no pase frío, le había puesto un cuello de manta polar gris y una tela térmica dentro de la mochila.

"Me abordaron dos hombres en bicicleta, yo llevaba el celular en la mano y atiné a tirarlo al jardín de una casa para que no me lo roben, pero lo que nunca pensé es que se iban a llevar la mochila también", dijo al tiempo que explicó que uno de los hombres se llevó su bicicleta y el otro salió en otro rodado con la mochila y Suliman con rumbo a la Avenida Libertad.

"Empecé a gritarles que en la mochila llevaba al perro, que me lo devuelvan, pero no los alcancé. Pude recuperar el celular y la bolsa con mis pertenencias pero la mochila y Suliman todavía no", explicó.

Por estas horas, Miguel inició una campaña en las redes sociales junto a sus allegados y familiares para dar con Suliman que, según explicó tiene el calendario de vacunación al día, aunque falta completarlo debido a la corta edad de la mascota y detalló que la mascota es de color negro y marrón y tiene "pecas" en su panza.

Quien pueda brindar datos del paradero de Suliman o lo vea y pueda retenerlo, puede contactarse con Miguel al (0223) 153 432841