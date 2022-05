Nación anunció más subsidios al transporte, pero el Concejo insiste en el reclamo

El Ministerio de Transporte de la Nación oficializó este jueves un incremento de los subsidios otorgados al transporte público del interior del país, con una asignación de $10.500 millones para el segundo trimestre de 2022. La novedad se conoció luego que el miércoles el ministro Alexis Guerrera adelantara que en todo el año se destinarán $46 mil millones, $18 mil millones más de los $28 mil millones aprobados inicialmente.

Pese a la Resolución 263/2020 sobre el incremento del Fondo de Compensación al Transporte Público para pasajeros del interior del país, el Concejo Deliberante insistió una vez más en la disparidad entre esos fondos asignados y los que favorecen al área metropolitana, donde el boleto se reduce hasta tres veces al que se paga en ciudades como Mar del Plata, Córdoba y Mendoza.

En ese marco, concejales aprobaron una propuesta de Acción Marplatense por la cual se solita al intendente Guillermo Montenegro la realización de gestiones ante el Ministerio de Transporte de la Nación, a fin de instrumentar una política federal para usuarios del transporte público de pasajeros del partido que implique la equidad de los subsidios otorgados a los concesionarios del sistema público de transporte de CABA y AMBA.

La iniciativa recibió reparos del Frente de Todos, desde donde ponderaron el nuevo esquema de subsidios anunciado por Nación. “Con la resolución del gobierno nacional quedó en abstracto (el pedido)”, expresó Vito Amalfitano, quien anunció la abstención del bloque.

El concejal Taccone impulsó el proyecto para profundizar las gestiones ante Nación. Foto: 0223

“Es una pena que no esto no pueda ser aprobado por unanimidad. Somos representantes de los vecinos de Mar del Plata y estamos acá para defender los derechos de ellos”, le respondió Horacio Taccone, autor del proyecto. “Esto no cayó en abstracto porque se haya anunciado un nuevo monto importante de subsidio, que celebramos, pero no cayó en abstracto, porque con esto buscamos que haya equidad con un subsidio. Que nos den más dinero es importante, pero no significa que haya equidad”, concluyó.

La iniciativa fue finalmente aprobada por todos los bloques, a excepción del Frente de Todos, y entre sus puntos contempla que el Ejecutivo deba remitir informes quincenales sobre el avance de las gestiones.