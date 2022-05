APA Hamburguesas se despide para siempre tras el robo e incendio que sufrió hace un mes

Después de dos años de trabajo, APA Hamburguesas se despide para siempre del barrio Colinas de Peralta Ramos al no poder recuperarse de las pérdidas sufridas en el robo e incendio que provocaron delincuentes hace poco más de un mes.

A la espera de avances en la Justicia, Lucas, el propietario del local gastronómico, confirmó la drástica decisión a 0223: "No vamos a estar más en este local. Esta situación nos destruyó. Nos quedamos sin nada".

El comerciante dijo que todavía sigue en "tratativas" con el seguro para obtener alguna compensación económica por las pérdidas y definir la partida del lugar, ya que el establecimiento de Fortunato de la Plaza 3141 era alquilado.. "Cuando recibamos algo de plata del seguro, vamos a terminar de acomodar todo para poder hacer la entrega", explicó.

"Ahora estamos viendo qué se puede hacer porque el ingreso que teníamos era el de la hamburguesería. Yo no tenía otra cosa. Ahora me están dando una mano grande mi viejo y mi hermano pero la situación es difícil. Yo alquilaba en un departamento y me tuve que ir", lamentó el joven.

En el marco del contexto adverso, Lucas valoró el apoyo de los trabajadores para tratar de aliviar la crisis. "Se comportaron muy bien. Salvo uno, todos los demás empleados agarraron los trabajos que les propusimos y se lograron reubicar", destacó.

Y a pesar de la falta de aprehensiones, el comerciante también resaltó el trabajo de la Justicia en este mas para tratar de esclarecer el hecho delictivo que se gestó en la madrugada del 4 de abril. "Vemos que la fiscalía está trabajando muy bien. Nosotros ya aportamos todo lo que teníamos y la investigación sigue pero esto va para largo", comentó.