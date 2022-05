Mar del Plata también tiene su Marcha Mundial de la Marihuana

Mar del Plata tiene, al igual que las grandes ciudades deel mundo su Marcha Mundial de la Marihuana, una movilización que se repite todos los primeros sábados de mayo desde 1999 y, en la que este año participan más de 200 ciudades de manera simultánea.

Desde las 13hs, cientos de personas se dieron cita en Plaza San Martín para precenciar los diferentes shows artísiticos y visitar stands de feriantes antes del inicio de la movilización propiamente dicha prevista para las 15hs.

El objetivo de la Marcha Mundial de la Marihuana es realizar un reclamo común que evidencie la cantidad de personas que exigen normalizar la situación de la planta de Cannabis y terminar con la criminalización y persecución de sus usuarios y cultivadores, teniendo en cuenta las particularidades de cada país en las distintas manifestaciones se reclama desde el cese de las detenciones, los procesos penales o las multas a usuarios y cultivadores, hasta el reconocimiento de los usos medicinales e industriales de la Cannabis y/o la regulación del acceso a la misma.

Según indicaron los organizadores locales “es deseo de la organización que el evento se desarrolle en tranquilidad, respeto y alegria, en pos de que sea una fiesta que pueda celebrar toda la comunidad.

Para la edición 2022, las consiganas son: Regulación, Producción, Salud y Educación e investigación.

Regulación:

“Por una nueva ley de drogas, derogación de la ley 23.737. Ley Integral de Cannabis ya! No más presos por plantar!!!. Indulto y Reparación Histórica a las personas perseguidas y afectadas. Siendo las mujeres, población trans, travesti y no binaria, migrantes, afros y pobres las principales víctimas del prohibicionismo ya que este también es una expresión del patriarcado que avanza sobre nuestros cuerpos y territorios. No puede haber producción con personas presas y perseguidas. Capacitación a las Fuerzas de Seguridad y el Poder Judicial sobre el avance normativo”.

Producción:

“Pronta aprobación de la ley, acceso a trabajo genuino y subvencionado para insertar competitivamente al sector cannábico nacional. Promoción e industrialización de las economías regionales. Reconocimiento de la calidad de los fitopreparados de ONG ‘s, cooperativas y productoras. Prioridad en registros y licencias para personas vulneradas por la ley 23737, grupos pre cooperativos y pequeños productores”.

Salud:

“Acceso a la atención de salud pública. Correcto funcionamiento del Reprocann. Asistencia financiera y técnica para ONG´s y personas que dan respuesta a la demanda. Reconocimiento de los médicos veterinarios dentro del marco de atención y producción”.

Educación e Investigación:

“Capacitación cannábica en formaciones de pregrado, grado y posgrado. Promover el acceso a servicios de cualificación y cuantificación de perfil cannabinoide. Partidas presupuestarias para el financiamiento de proyectos de investigación de las ONG, universidades y otras instituciones científicas. Promover el Control de Riesgos y Reducción de Vulnerabilidades en todos los niveles educativos”.