Algo es algo: Alvarado se trae un punto de San Juan

No tenía que perder y no perdió. Tenía que volver a convertir pero no pudo. En el balance, el empate es positivo. Por todo lo que se había dado en la temporada cuando le tocó salir de Mar del Plata, no es para despreciar el 0 a 0 que se trajo Alvarado de su visita a San Martín de San Juan, por la decimocuarta fecha de la Primera Nacional.

El resultado puede hacer parecer que fue un partido aburrido, pero la realidad es que hubo situaciones para los dos y ninguno lo pudo aprovechar. San Martín pisaba más rápido el acelerador, mientras que el "torito" intentaba crecer con la pelota. Los centros, como siempre, eran un dolor de cabeza para los de Manuel Fernández, pero tuvieron una buena actuación de Pedro Fernández para evitar el tanto local. Las mejores situaciones fueron del equipo de Antuña, pero Alvarado estaba bien parado. Lo mejor de los marplatenses fue con una buena combinación colectiva, Valiente pivoteó para Vella que asistió a Chávez, el volante central se sacó un hombre de encima y buscó el ángulo izquierdo de Avellaneda que la miró, con tanta suerte que pegó en el palo y volvió para el centro del área. Con esa jugada, levantó el rendimiento, lo jugó más cerca del arco local, pero sin profundidad.

En la segunda mitad, la pelota fue del "torito" que intentó con Solís pero sin lograr llegar con peligro. Con menos posesión, pero más verticalidad, San Martín avisó con un remate de Álvarez que reventó el travesaño, un disparo cruzado de Aguirre que despejó Fernández y Giménez no alcanzó a empujar. Otra vez se sucedieron situaciones para San Martín, más producto de la búsqueda que del juego, pero lo pudo ganar. Alvarado se empezó a conformar con el punto y casi no atacó, aunque tuvo una con Ramis que Avellaneda le sacó y le impidió volver al gol y sumar de a tres lejos de casa por primera vez en el torneo.

Síntesis

San Martín (San Juan) (0): Nicolás Avellaneda; Alejandro Molina, Matías Escudero, Jonathan Bottinelli y Dante Alvarez; Tomás Fernández, Damián Lemos, Matías Rivero y Jeremías Puch; Sebastián Penco y Matías Giménez. DT: Raúl Antuña.

Cambios: ST 0' Augusto Aguirre por Molina, 15' Ignacio Antonio y Matías Benítez por Rodríguez y Giménez, y 38' Sebastián González por Lemos.

Alvarado (0): Pedro Fernández; Nahuel Menéndez, Alan Robledo, Julián Vitale, Franco Ledesma y Agustín Irazoque; Gonzalo Lamardo, Ariel Cháves y Nazareno Solís; Leandro Vella y Mauro Valiente. DT: Manuel Fernández.

Cambios: ST 21' Victorio Ramis y Franco Malagueño por Valiente y lamardo, 33' Brian Mieres y Agustín Araujo por Solís y Vella, y 46' Fabián Sánchez por Irazoque.

Goles: No hubo.

Incidencias: No hubo.

Árbitro: Nicolás Ramírez.

Estadio: "Hilario Sánchez Rodríguez".