Guzmán le respondió a Cristina Kirchner: su plan tenía "inconsistencia macroeconómica"

El ministro de Economía, Martín Guzmán, respondió a las críticas del kirchnerismo a la política económica, al señalar que el programa de Cristina Kirchner tuvo “problemas de consistencia macroeconómica” y que “ningún país del mundo se puede encauzar un sendero de inclusión social con subsidios de 4 puntos del PBI”.

Guzmán expresó estos conceptos en una entrevista grabada anoche, que se emitió por radio Urbana Play, en la cual reveló que la cantidad de personas que recibirá el bono de ayuda de 18.000 pesos superó los 6 millones.

“Uno se plantea: tengo estos recursos… ¿en dónde los invierto?" Los invierto en lo que me va a dar trabajo, divisas, valor agregado en la economía: en obra pública, conocimiento, ciencia y tecnología, educación, y no en cosas que no terminan ayudando al funcionamiento de la economía como por ejemplo los subsidios energéticos que, no segmentados, favorecen a los ricos”, afirmó el titular del Palacio de Hacienda.

En ese sentido, Guzmán cuestionó: “En qué país del mundo ha funcionado para encauzar un sendero de desarrollo con inclusión social tener subsidios energéticos por 3 o 4 puntos del Producto”.

“¿En qué país del mundo funciona que haya déficits persistentes financiados por una moneda que la gente, por la inflación, empieza a dejar de querer? No hay evidencia, ni ninguna articulación teórica que diga que eso funciona”, sostuvo el funcionario al responder a las críticas a la gestión desde el kirchnerismo.

El ministro señaló que durante el gobierno de Cristina Kirchner “hubo una protección social muy activa como la AUH, hubo una fuerte recuperación de los ingresos de las jubiladas y los jubilados”.

"Hubo logros importantes, pero también hubo problemas de consistencia macroeconómica. Para que todos esos logros se puedan sostener en el tiempo tiene que haber consistencia macroeconómica. Lo que nosotros estamos haciendo es unir el corto con el mediano plazo para que los logros se sostengan en la Argentina”, explicó.

También señaló que durante la gestión de la actual vicepresidenta “hubo una evolución en la cual, parte de lo que hoy se discute fue dañado” y afirmó en ese sentido que “hubo una pérdida muy fuerte de reservas”.

“También hubo algo muy bueno: una reestructuración profunda y necesaria de la deuda, que le dio al país espacio para desarrollarse. Pero después tuvimos una situación en la cual la dinámica externa no era sostenible”, indicó. En otro aspecto, sostuvo que el debate de ideas es bienvenido si sirve para afirmar la gestión del Gobierno.

“En la cuestión del programa hubo una parte de nuestro espacio político que no apoyó, votó en contra, es una realidad y es fáctico. Más allá de eso que, por supuesto tiene un impacto en las expectativas, y eso es indiscutible, es un proceso que es un paso adelante en la Argentina”, advirtió.

El titular del Palacio de Hacienda dijo que “el debate se tiene que dar con seriedad” ya que a su entender “si nos ponemos a analizar las propuestas de cada quien y analizarlas en serio vamos a ver en dónde están las consistencias y dónde las inconsistencias”.

“Por ejemplo, la Argentina necesita una moneda propia. Cuando un país lleva mucho tiempo con inflación de dos dígitos, eso tiende a generar una desconfianza en la moneda. No es consistente pensar que el Estado puede vivir de vivir prestado o emitir una moneda que la gente quiere menos”, aseguró.

Por otro lado, al referirse al bono de 18.000 pesos para monotributistas, jubilados y empleados en negro, Guzmán dijo que el total de anotados “supera más que" 6 millones de personas.