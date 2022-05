Taxistas piden “ya” un aumento de tarifas: “Estamos perdiendo plata”

Desde el Sindicato Marplatense de Peones de Taxis (Simpetax) se mostraron preocupados por un nuevo aumento en los combustibles, que sumados al incesante ritmo inflacionario, baja considerablemente sus ingresos, por lo que en las próximas horas reiterarán su pedido de aumento de la bajada de bandera.

Miguel Rodríguez, secretario general del Simpetax, confirmó que enviarán una nota al presidente de la Comisión de Movilidad Urbana del Concejo Deliberante, Guillermo Volponi, para pedirle “celeridad” en el tratamiento del aumento, solicitado hace 3 semanas atrás.

“Con este aumento de la nafta del 12% sumado al 15% que se viene en los próximos días del GNC, las cosas vienen aumentando y nuestro pedido de aumento de tarifas se viene diluyendo. Entonces así como vamos, cuando llegue, vamos a tener que sentarnos otra vez a pedir otro aumento”, razonó Rodríguez, en diálogo con 0223,

En ese marco, el titular del Simpetax recordó que un grupo de taxistas pedían alrededor del 30% mientras que su sindicato pidió el 60%. “Nosotros no sabemos porqué es esa diferencia ya que sostenemos que los tres ítems que hace variar la tarifa son los aportes patronales, la nafta y el gas. Creemos que no están pidiendo el aumento que se tiene que pedir”, dijo y argumentó: “Hay compañeros que tiene el taxi nuevo con nafta y tienen que gastar casi 5 mil cada vez que deben llenar el tanque. Y si llegan a subir el GNC a 80 pesos el metro cúbico, va a ser peor. Ahora estamos perdiendo plata y no nos conviene. No están dando los números”, evaluó.

Por último, se refirió a la posibilidad que los pasajeros eviten de tomar taxi por un nuevo costo de la bajada de bandera, que en el hipotético caso que suba un 60%, pasaría a costar de 150 a 240 pesos mientras que la ficha se incrementaría de 10 a 16 pesos. Y en el horario nocturno de trabajo, los valores serían de $288 y $19, respectivamente. “El taxi sigue siendo una alternativa barata, sobre todo a la tarde noche, cuando por cuestiones de seguridad, uno no quiere estar esperando el colectivo. Por ahí por unas cuadras se gastan 70 pesos más pero viajas seguro”, completó Rodríguez.