Crece el malestar por la falta de gas en la primaria 13: hay padres que dejan de mandar a sus hijos a la escuela

Persiste el malestar en la comunidad educativa de la Primaria N°13 "Eva Perón" ante la falta de gas que se sostiene en el edificio desde principios de la semana después de que Camuzzi cortara el suministro al advertir inconvenientes en la instalación.

Este miércoles, desde la dirección del establecimiento municipal confirmaron se comenzó a instalar la conexión de gas para la cocina pero el inicio de los trabajos no aplaca la disconformidad en padres de los alumnos.

"Los chicos están pasando frío. Ahora los caños los están arreglando pero nada más que para poner en la cocina y darles algo caliente porque tampoco les están dando la merienda ni nada", apuntó 0223 "Laly", madre de cuatro estudiantes de la institución.

Patricia, otra mamá que tiene a su hijo en primer grado, también se quejó por la interrupción del servicio alimentario en el lugar. "Los chicos en este momento no pueden tomar nada caliente. Ni una merienda. Y encima de eso tienen que estar en estas condiciones", señaló.

Ambas mujeres hicieron llegar distintas imágenes y videos sobre el estado en el que se encuentran las aulas, donde se hacen evidentes las carencias del edificio ubicado en Rawson y Bahía Blanca.

"Da pena y dolor; el colegio tendría que estar hermoso. Ya no sabemos a dónde más reclamar. No sé quién quiere mandar a los chicos a un aula así", dijo al respecto "Laly".

Mientras la primaria sigue con jornada reducida de clases por las bajas temperaturas, la Secretaría de Educación se comprometió a instalar paneles eléctricos para calefaccionar las aulas y aportar una solución de mediano plazo.

Sin embargo, hay padres que insisten en que esta respuesta no resuelve la problemática de infraestructura y algunos optaron por no enviar a sus hijos a la institución en estos tres días de ola polar, donde se registraron temperaturas bajo cero a la mañana.

"Los paneles eléctricos no solucionan nada. Y en mi caso, yo no mandé a mi hijo con semejante frio al colegio. Él es asmático y sufre mucho las bajas temperaturas. La verdad que ya no sabemos a dónde más ir por esta situación", dijo Jésica, otra mamá, y agregó: "Hay chicos que están pasando necesidades. Necesitamos que nos ayuden".

En estos días, los padres buscan hacer llegar al municipio una nota con 60 firmas para insistir con el pedido de respuestas. "Hay algunos casos de chicos que se enfermaron y otros que directamente no están yendo por el frío. Estamos todos en la misma. Esto es triste", insistió "Laly".