Daniel Scioli juró como nuevo ministro de Desarrollo Productivo

El presidente de la Nación, Alberto Fernández, le tomó juramento este miércoles al ex embajador de Brasil, Daniel Scioli, como nuevo ministro de Desarrollo Productivo en reemplazo de Matías Kulfas.

El acto se llevó a cabo en el Salón Dorado de la Casa Rosada, donde también se oficializó la asunción de Agustín Rossi como nuevo interventor de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), en lugar de Cristina Caamaño.

"Quiero darle las gracias a Daniel, que cuando te llamé estuviste. Tenemos una amistad de muchos años. Gracias por venir a hacerte cargo en este tiempo. Estamos muy contentos de que estés acá", manifestó el presidente, minutos antes de tomarle juramento al ex gobernador de la provincia de Buenos Aires.

"Argentina ha sabido transitar estos dos años de un modo significativo. Pudimos proteger a los sectores más vulnerables y al trabajo formal. Sacamos el IFE, la tarjeta Alimentar, aumentamos las jubilaciones. Llevamos nuestro auxilio al que más lo necesitaba. Crecimos un 10,3% en 2021", enumeró el presidente entre los mayores logros.

Fernández aprovechó el acto para agradecer el trabajo del funcionario saliente. "En muchos de estos resultados tiene que ver Matías Kulfas. Quiero agradecerle todo el esfuerzo, el empeño, la fuerza y todo lo que hizo en este tiempo", ponderó.

Scioli llegó en la madrugada del lunes al país, procedente de Brasilia, ciudad capital del vecino país donde está la sede de la embajada argentina. Desde entonces, viene hablando con varios de los ministros del gabinete, entre ellos el titular de Economía, Martín Guzmán, para articular temas.

El ex gobernador y ex candidato a presidente por el Frente para la Victoria fue el hombre elegido por el presidente Fernández para ocupar un área sensible a la hora de definir el rumbo económico de la gestión: tendrá una agenda basada en ciencia y tecnología, educación, turismo, trabajo y desarrollo social.

Kulfas tuvo que irse del ministerio que ahora conducirá Scioli después de que Fernández le exigiera la renuncia, a raíz de las acusaciones que hizo la vicepresidenta Cristina Kirchner por "operaciones de prensa en off" que habría impulsado contra ella el ex ministro Kulfas.

La última vez que Scioli visitó Mar del Plata fue en abril de 2021 cuando recorrió una fábrica y un astillero del Puerto local junto con el intendente Guillermo Montenegro tras la apertura de las exportaciones de langostino a Brasil.