Daniel Scioli desembarca en el ministerio de Producción

Daniel Scioli dejará de ser el embajador de Argentina en Brasil para hacerse cargo del ministerio de Producción de la Nación, que este sábado había quedado acéfalo tras la repentina salida de Matías Kulfas.

El exgobernador y excandidato a presidente por el Frente para la Victoria fue el hombre elegido por el presidente Alberto Fernández para ocupar un área sensible a la hora de definir el rumbo económico de la gestión.

Kulfas tuvo que irse del ministerio que ahora conducirá Scioli después de que Fernández le exigiera la renuncia, a raíz de las acusaciones que hizo la vicepresidenta Cristina Kirchner por "operaciones de prensa en off" que habría impulsado contra ella el exministro Kulfas.

"Es éticamente reprochable hablar en off en desmedro de otro. Así siempre lo he expresado públicamente. No avalo esos procederes y comparto el malestar de Cristina", dijo el presidente, a través de su cuenta de Twitter, al respaldar a Cristina.

Este sábado, el presidente también confirmó la vuelta de Agustín Rossi a su gabinete. El exministro de Defensa será el nuevo titular de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI), que hasta entonces era dirigida por Cristina Caamaño en el marco de un proceso de intervención que inició el Gobierno en diciembre de 2019 para regular su funcionamiento.