Kevin Bacon amenazó a una hamburguesería de Palermo por llevar su nombre

Kevin Bacon estuvo como invitado en el programa estadounidense Late Night de Jimmy Kimmel y el conductor le reveló un dato que sorprendió para mal al actor: una hamburguesería de Palermo lleva su nombre y su cara de logo, a Bacon no le gustó nada y amenazó con demandar al local gastronómico.



"Quería preguntarte algo muy raro, este es un restaurante de comida rápida en Argentina y parece que se llama Kevin Bacon Fast Good", contó Kimmel en plena entrevista donde le mostró la foto de la hamburguesería y su logo. Al actor de Footloose no le pareció nada agradable ese dato y contestó: "Mirá, claramente no tuvieron una aprobación para usar esa foto. No es una buena foto, es una cara de payaso".





Kevin Bacon Fast Food es una hamburguesería ubicada en Palermo

Luego el actor amenazó con empezar acciones legales hacia el comercio argentino:adelantó.





Según comentó el periodista Kevin Aiello en Twitter, los dueños de ‘Kevin Bacon Fast Food’, en una situación de pánico, decidieron cambiar el nombre del restaurante como así también borrar toda referencia con el actor. También eliminaron su cuenta de Instagram.