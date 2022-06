El Concejo Deliberante autorizó la suba de taxis y remises: $210 la bajada de bandera

Los taxis y remises aumentarán un 40% su tarifa en las próximas horas luego que el Concejo Deliberante aprobará este viernes la actualización que habían solicitado en abril entidades vinculadas al sector, desde donde igualmente manifestaron su disconformidad por no contemplar una tarifa diferencial en horario nocturno.

De esta forma, la bajada de bandera pasará de los actuales $150 a $210, mientras que la ficha lo hará de $10 a $14. Dichos montos fueron fijados por el estudio de costos elaborado por el gobierno municipal, donde se descartó el pedido de las entidades de implementar una tarifa diferencial en horario nocturno, quedando sujeta a futuros análisis de los que arroje el sistema GPS que el gobierno reclama se implemente en todas las unidades que prestan servicio en General Pueyrredon. El debate por el GPS y el aumento se da además en un contexto donde taxistas y remiseros resisten la legalización de plataformas como Uber, en un marco donde avanza un proyecto de la Coalición Cívica para blanquear su desembarco en la ciudad.

"Habitualmente no votamos aumentos que van en contra de nuestros vecinos y que no están fundamentados", planteó Vito Amalfitano (Frente de Todos), aunque aclaró que en este caso, la actualización tarifaria "es una recomposición necesaria, imprescindible y no suficiente", a la vez que pidió gestiones al intendente Guillermo Montenegro para la mejora del servicio.

Por su lado, desde el oficialismo plantearon que la economía del país es la principal explicación a la necesidad del aumento tarifario. "Tenemos una inflación que ya nadie desconoce y que afecta específicamente al sector", expuso Daniel Núñez (UCR), quien se explayó sobre su experiencia como "tachero" hace dos décadas. "Acá n o hay un aumento de tarifas, hay un ajuste por inflación, esto tiene que quedar bien claro", agregó Guillermo Volponi, quien alertó "de aquí a pocos meses va a haber que reajustar de nuevo" por las expectativas inflacionarias.

Según lo dispone la ordenanza aprobada por el Concejo Deliberante, las tarifas entrarán en vigencia a las 0 hs del día siguiente a la promulgación de la normativa por parte del intendente Guillermo Montenegro.