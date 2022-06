Néstor Grindetti: "No existe el sentir bonaerense"

El intendente de Lanús, Néstor Grindetti, comenzó a caminar la provincia de Buenos Aires casi como candidato. Aclara que no es tiempo de pedirle el voto a la gente, sino de escuchar para elaborar un plan de gobierno. Pero no le escapa a la idea de ser candidato a gobernador. "El que diga que no le gustaría está diciendo mentiritas", dice, pero aclara que eso no afecta la buena convivencia con otros aspirantes, como Cristian Ritondo, con quien inauguró un local en Balcarce.

"Se supone que los dos queremos ser gobernadores", dice y jura que no habrá peleas entre los distintos aspirantes. Eso sí, marca la cancha: deberían "aparecer ciertos criterios" para elegir a los candidatos: "Tener experiencia en el manejo de algo de la provincia o ser intendente; ser bonaerense". Esa referencia alejaría de la carrera, por ejemplo, a Diego Santilli, el hombre que Horacio Rodríguez Larreta busca llevar a la Gobernación.

Es que para el intendente de Lanús no existe un "sentir bonaerense" debido a distintas cuestiones históricas y sociales y, remarca, es necesario comenzar a trabajar para construirlo.

-Está recorriendo muchos distritos. ¿Ya empezó la campaña?

-Este es un año no electoral. Por lo tanto es un año para aprender y escuchar. Tratar de confirmar algunos datos que uno tiene o corregirlos para tener una propuesta concreta de cara al año que viene que sí es electoral.

Digo siempre que de nada vale sentarse con un vecino y contarle que hay inflación, porque lo sufre, lo que hay que decirle es cómo salimos de eso. La provincia es tan vasta, tan diversa, que hay que recorrerla para escuchar aquellos temas que uno no tiene al alcance de la mano.

-No es un año de elecciones, pero el tema electoral está fuertemente instalado.

-Trato de decirles a todos lo mismo. Es cierto que especulaciones políticas hace todo el mundo: el vecino, el dirigente, el periodismo. Es lógico. Lo primero que me preguntan es si estoy en campaña. Yo estoy tratando de hacer esto que te decía: ratificar algunos temas. Si eso lo interpretan como campaña... yo no estoy diciéndo: Voteme. Quiero que me expliquen qué pasa a ver si podemos encontrar una propuesta.

-¿Y qué le plantean?

-El denominador común del pedido de la gente es un Estado más cerca, al lado de la gente, que escuche y proponga soluciones. Hoy el vecino se molesta mucho -y para mí con razón- cuando ve que la política está más enroscada en sí misma que pensando en solucionarles los problemas a ellos.

-¿Eso se logra con más autonomía para los municipios?

-Definitivamente. Yo estoy trabajando mucho desde lo conceptual y desde hace tiempo en incrementar la autonomía municipal.

-Es una idea que se repite. En la práctica, ¿qué implicancias tendría?

-La provincia tiene que fijar las políticas: educativa, sanitaria, de seguridad. La ejecución de esas políticas hay que delegarla a los municipios, al menos a los grandes. ¿Qué quiere decir esto? La policía local; las escuelas en lo administrativo, logístico, recursos humanos. Si hay un tema laboral lo arregla el municipio, si hay un tema edilicio lo arregla el municipio.

Es una cuestión de escala: Lanús tiene 200 establecimientos educativos, aproximadamente. Yo puedo visitar a todas las directoras en un año, el gobernador no puede. No se puede desde La Plata conducir Carmen de Patagones y Lanús, en términos ejecutivos.

Néstor Grindetti dialogó con 0223 durante su paso por Mar del Plata.

-Suena simple, pero requiere de una gran reforma y un amplio acuerdo.

-En el caso de la Policía Local requiere una ley. Pero además requiere mucho debate porque no es lo mismo el concepto que tenemos de Policía Local en el Conurbano que el que puede tener Mar del Plata o Trenque Lauquén. Tal vez en algunas ciudades o pueblos del interior es contraproducente. Lo que a mí me pone ansioso es que no estamos dando ese debate. Tenemos que empezar a hablarlo y nosotros vamos a propender que se dé esa charla por lo menos en los foros de intendentes.

-Requiere de un gran acuerdo de las dos grandes fuerzas políticas de la actualidad. ¿Ve voluntad en el Frente de Todos?

-Escucho algunos que están cerca. Con el tema de la Policía Local en el conurbano muchos coinciden. A medida que uno exacerba el concepto de autonomía la discusión se abre y se complejiza, pero hay que darla. A lo mejor mi pensamiento de ir a ese extremo hay que acortarlo, pero hay que sentarse a hablar.

-Hizo hincapié en que no hay campaña, pero sí hay posicionamientos. Usted se acercó a Mauricio Macri en los últimos dos meses. ¿Le gustaría que fuese el candidato?

-Cambiemos y el Pro tenemos un activo muy importante en la cantidad de posibles candidatos. Y todos con el mismo pensamiento. No quiero que de mí salgan señales por uno u otro. Pueden estar todos. Que alguien diga Voy a ser candidato, es una decisión que tiene que ver con muchas cosas, hasta con cuestiones personales y familiares.

Dejemos a los que son candidatos que fluyan, que tomen su decisión tranquilamente.

El que esté en política y diga que no quiere crecer está diciendo mentiritas. Si a mí me preguntan Querés ser gobernador, me gustaría serlo. Pero no es el momento de estar diciéndome Vóteme.

-¿Teme que la cantidad de aspirantes genere rupturas o peleas?

-Estamos avanzando todos, cada uno desde su lugar y cada uno con sus expectativas, sin andar a los codazos con nadie. De hecho, hoy en Balcarce inauguramos un local Cristian Ritondo y yo, juntos. Se supone que los dos queremos ser gobernadores.

-¿Pero hay preferencias?

-Para no esquivar del todo la pregunta, sí deberían aparecer ciertos criterios. Tener experiencia en el manejo de algo de la provincia o ser intendente. Ser bonaerense. Eso sí agrega un valor. Pero vamos todos y en definitiva si no nos ponemos de acuerdo van a definir los vecinos.

-La falta de "bonaerenses" para la Gobernación es histórica. ¿Por qué ocurre?

-No es un problema privativo ni del Pro, ni de Cambiemos. Hay un tema que lo tengo bastante pensado: no existe por algún tema histórico el sentir bonaerense. Los de Mar del Plata dicen soy marplatense, los de Lanús, lanusense. Nadie dice soy bonaerense. Creo que por cuestiones históricas, pero además por la diversidad de la provincia. La influencia de la Ciudad de Buenos Aires sobre el conurbano es muy importante. En Lanús se leen medios nacionales. Falta esa amalgama, concepto general de bonaerense.

-¿Y se puede lograr?

-Sí. Hay un proyecto de ley de (Joaquín) De la Torre que plantea el desdoblamiento de las elecciones para 2025. ¿Por qué creo que hay que prestarle atención a ese proyecto? Porque lo plantea para el 25, no está especulando con qué le conviene. Separar las elecciones nos va a permitir hacer una campaña para la provincia de Buenos Aires hablando de lo problemas de la provincia. Va a tener que haber un debate de los temas de la provincia. Cuando va colgada de la lista larga terminamos hablando de los problemas generales del país. Un buen paso para lograr eso sería desdoblar las elecciones, pero no ahora.