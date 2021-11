Horacio Rodríguez Larreta: “Quiero que el gobierno escuche y cambie"

Horacio Rodríguez Larreta llegó a Mar del Plata, donde compartió distintas actividades con el intendente Guillermo Montenegro. Antes había estado en Chubut y La Pampa. Su viaje continuó por Olavarría, Azul y Bahía Blanca. El mensaje que llevó a todos los distritos que recorrió fue claro: “Hay que ponerle un freno al kirchnerismo”.

El jefe de Gobierno porteño, el representante de Juntos que hoy mejor se posiciona dentro del espacio en la carrera presidencial 2023, charló con 0223 sobre su expectativa para las elecciones del domingo, la causa que involucra al expresidente Mauricio Macri a la que define como "una movida política" y la inflación. Junto al dirigente radical Martín Lousteau, que lo acompañó durante toda la recorrida, también el rol del radicalismo dentro del principal espacio opositor.

“Yo quiero que el Gobierno, si se confirma el resultado de la elección de la Paso, escuche. Ante un grito tan contundente de Basta en las urnas, el Gobierno tiene que corregir, cambiar”, dice Rodríguez Larreta, mientras Lousteau cuestiona todas las medidas que tomó el gobierno luego de la derrota de septiembre.

Horacio Rodríguez Larreta y Martín Lousteau compartieron agenda en Mar del Plata.

-Falta una semana para las elecciones, ¿qué es lo que creen que se juega el domingo?

HRL: -Lo primero que se juega es poder ponerle un freno al kirchnerismo, especialmente en el Congreso Nacional: si se confirma la elección de la Paso, Cristina Kirchner no tiene más el quórum automático en el Senado para hacer lo que quiera como lo hizo hasta ahora. También se juega la posibilidad de que tengamos un bloque mayor que el de ellos, o sea la primera minoría, en Diputados. La elección en la provincia de Buenos Aires es muy importante porque es una de las provincias en donde estamos por obtener un diputado más, que es el que haría la diferencia. Por eso pedimos el voto para Diego Santilli, Graciela Ocaña, Facundo Manes, que estamos trabajando todos juntos y muy bien.

-¿Qué harían si logran la mayoría en el Senado y ser la primera minoría en Diputados?

HRL: -En el Senado, significa que se van a poder tratar leyes que nosotros presentamos y que hoy ni siquiera se discuten en las comisiones; que podamos frenar definitivamente cosas como la reforma del Procurador, frenar la Reforma Judicial, frenar los súperpoderes, y todo eso se termina si tenemos este equilibrio en el Congreso. Y también vamos a poder proponer nosotros, como la ley para desgravar el primer empleo, o la ley que haga obligatoria la evaluación educativa para que eso no dependa del ministro de Educación de turno, o la ley para cambiar el código de procedimiento penal para agilizar los juicios y que no haya más puerta giratoria para los delincuentes. Y así hay un montón de propuestas a la que les vamos a poder dar impulso si tenemos mayoría en el Congreso.

-¿Cree que la indagatoria de Macri en Dolores forma parte del avance sobre la justicia del kirchnerismo?

-HRL: A ver, claramente fue una movida política. El nombre de Mauricio ni siquiera estaba en la causa y lo llamaron 15 días antes de la elección. El juez comete ese error enorme de no tener el permiso para que él pueda contestar y lo corrió en horas; ojalá que la Justicia sea tan ágil y tan rápida cuando busca delincuentes y narcotraficantes como hizo este juez solamente para citar a Mauricio antes de la elección.

Rodríguez Larreta, mano a mano con 0223.

-Lousteau, ¿cómo analiza las medidas del Gobierno para contener la inflación?

-ML: Se han hecho en Argentina en reiteradas oportunidades y nunca con resultados. De hecho, en las recorridas que hicimos con Horacio por Chubut, La Pampa y la Provincia de Buenos Aires, conversamos sobre una tapa del diario Clarín del 1 de diciembre del 2005 que dice, básicamente, se implementarán controles de precios e involucrarán a los intendentes y se posterga el acuerdo con el Fondo. Eso fue hace 16 años, con una inflación del 12 por ciento; ahora es del 53 por ciento. Claramente estas cosas no funcionan. Y yo creo que el Gobierno muchas veces toma medidas que son un parche que generan un problema adicional. Y en ese sentido es una aproximación muy populista: yo defino el populismo como la subordinación permanente del largo plazo al corto plazo. Este Gobierno vive del corto plazo y, por ende, no genera una perspectiva para saber hacia dónde estamos caminando y eso a su vez afecta las expectativas y el corto plazo. Y sobre eso viene una nueva traba o un nuevo mecanismo artificial y así la Argentina queda encerrada en su falta de posibilidades.

-¿Eso pasó después de las Paso?

ML: -Desde que perdieron las elecciones, se hizo exactamente lo mismo: primero, en lugar de discutir qué es lo que la gente le dijo en las urnas, empezó a discutir el poder hacia adentro y después empezó a lanzar el plan ‘platita’ o ‘ayuda’ que en realidad no es ayuda social porque cuando vos querés ayudar, ayudás antes, durante y después. Si vos lanzás eso antes de las elecciones significa que te querés ayudar a vos mismo para preservar el poder, y lo peor es que es para preservar un poder que después utilizás para volver beneficiarte a vos mismo. Ahora, el ejemplo más contundente es la jubilación más la pensión de la expresidenta, que equivale, sin el retroactivo, a cien jubilaciones mínimas. No les preocupa cómo administrar el poder para mejorar la calidad de vida con la que queremos vivir. La verdad que es una administración del poder, y ahora se ve a las claras en tiempos electorales, que busca construir un poder personal.

-Y volviendo al tema inflacionario, que no es un tema de este Gobierno ni del anterior solamente, ¿cuál es la solución? Porque parece que la sensación en la gente es que tenemos que acostumbrarnos a convivir con la inflación…

ML: -Vos lo describís muy bien. Hace mucho que tenemos inflación. La sensación que tengo ahora es parecida a la que tenía cuando era chico, a pesar de que cuando era chico la inflación inclusive era más que ahora. Pero es lo mismo, se trata del desorden monumental de cuando te mandan a comprar algo, a hacer los mandados, no sabés ni cuánto van a salir las cosas. Hoy no sabemos cuánto te dura la plata durante el día en el bolsillo, hasta cuánto te dura el ingreso y cuánto valen las cosas. Eso genera un desorden muy grande a la hora de reorganizar los recursos para ofrecer. Yo pienso, y de esto venimos hablando hace bastante con Horacio, que el problema inflacionario de la Argentina no es un problema económico. Cuando se aborda solamente desde la economía, se pierden otras dimensiones que es lo que hace que no se pueda resolver la cuestión de fondo. Acá, el inconveniente por el cual se genera inflación es o la emisión para financiar el déficit o una súbita devaluación que acelera la inflación o cuando tenés que ajustar precios desfasados por congelar tarifas o atrasar el dólar. Tanto las consistencias que te llevan a la inflación y los precios relativos son malas decisiones de lo público. Lo único que va a resolver la inflación es si tenemos otra aproximación a la hora de administrar el sector público. Nosotros tenemos déficit, no porque Argentina gaste poco por habitante porque gastamos más del doble de hace 25 años por cada argentino ajustado por inflación, tenemos déficit porque administramos mal. Y cuando nosotros vamos a buscar el espacio de los buenos intendentes y gobernadores, lo que queremos decir es que hay que administrar lo público de otra manera y para eso hace falta un acuerdo más amplio que es un cambio de cultura política sobre cómo nos aproximamos a administrar el dinero de la gente. Por eso marcaba lo que está haciendo el Frente de Todos de cara a la elección o lo que hace la propia vicepresidenta. Si nosotros resolvemos la cuestión política, se puede resolver la inflación.

Lousteau dijo que el problema de la inflación es político y no económico.

-Horacio, hace días diez habló sobre los monopolios y se le dio como una trascendencia hacia un presunto cambio de postura, ¿qué es lo que cree de los monopolios y la inflación?

HRL: -Creo que hay que promover la competencia. La competencia genera limitaciones a los aumentos de precios. Es sano y hace a una economía libre. La competencia hay que promoverla como parte de un plan integral. Primero es un tema político, de consensuar entre todos un plan que sostengamos en el tiempo. Esa es la clave. Dentro de ese plan, la competencia es un capítulo importante…

ML: -Cuando no hay competencia, los precios son más altos. Una cosa es la inflación pero otra cosa es el poder de mercado en determinados momentos para poner precios más altos. Nosotros tenemos una ley de defensa a la competencia, que el oficialismo rompió otra vez porque no la quiere usar y la rompe y no quiere tener un tribunal independiente de defensa a la competencia pero es equivalente a las mejores leyes de competencia en el mundo. Con esa misma ley, Australia, Colombia y Chile pudieron abordar sectores básicos de insumo muy caros a la gente, como artículos de limpieza y combustibles, y los precios bajaron entre un 20 y un 25 por ciento. Pero el tema es que esa ley requiere la vocación de un tribunal independiente, que esté investigando permanentemente cuáles son los precios y si hay abusos de posición dominante. Te doy algunos ejemplos de lo que pasó en Argentina: hubo un cartel del cemento a fines de los ’90 y se le puso una multa de 120 millones de dólares a YPF. Hay quince o veinte sectores que se llaman insumos industriales difundidos, que son los sectores que sirven como insumo para producir cualquier otra cosa: petroquímica, química base, acero, aluminio, entre otros. El último estudio que se hizo de nivel competencia lo hice yo en el año ’96 y en todos hay abuso de posición dominante. Bueno, tenemos instrumento y hay que utilizarlo.

-Horacio, ¿qué cree que pase después del domingo 14? ¿Qué rumbo va a tener el Gobierno y que puede llegar a pasar al día siguiente?

HRL: -Lo que te puedo decir es lo que yo quiero que pase. Y yo quiero que el Gobierno, si se confirma el resultado de la elección de la Paso, escuche. Ante un grito tan contundente de Basta en las urnas, el Gobierno tiene que corregir, cambiar, definir cuál va a ser su plan económico, de desarrollo, definir un país más federal, garantizar que nunca más los chicos se van a quedar sin clases, ir en serio a fondo contra la inseguridad y el narcotráfico. Eso es lo que yo esperaría que pase.

Larreta y Lousteau compartieron agenda en Mar del Plata.

-¿Hasta ahora cree que las reacciones que han tomado no fueron en ese rumbo?

HRL: -Obviamente no fueron en ese rumbo. Además, surgieron todas las contradicciones y peleas a la luz, cosa que genera más angustia en la gente. Y la única reacción que han tenido, y además lo han dicho públicamente, es el tema de la ‘platita’ en el bolsillo de la gente, lo cual es subestimar totalmente a los argentinos. Lo hacen porque hay una elección ahora pero si realmente creyeran en eso, lo hubieran hecho antes.

-¿Y qué peso le adjudica a la elección del 2023?

HRL: -También es muy importante. En Juntos por el Cambio tenemos expectativa y tenemos la vocación de construir un proyecto de país para ganar la elección, basado en un país más federal, con un modelo de crecimiento basado en la producción, así como tengo la expectativa de ganar y gobernar la Provincia de Buenos Aires y muchas otras provincias y municipios.

-¿Cuán cambiado está Juntos por el Cambio a partir del crecimiento del radicalismo?

-HRL: Creo que es sanísimo eso. Cuanto más fuerza y dinamismo tienen los partidos de la coalición, más dinamismo tiene la coalición. Creo que este proceso de las Paso, nos ha fortalecido, ha profundizado la unidad nuestra y es la manera más democrática de elegir los candidatos: nosotros no elegimos los candidatos, los eligió la gente en 17 provincias. Fue muy bueno el proceso, se manejó con mucha responsabilidad y en la misma noche de la elección las dos listas estaban trabajando juntas y así tiene que ser en 2023.

ML: -Yo digo que los lugares no se reclaman, sino que se ganan. A mí no me gusta el radicalismo que se lamenta. El radicalismo lo que tiene que hacer para tener voz y participación en las decisiones es mejorar y yo creo que este radicalismo se abrió y es mejor. Entonces, mientras el radicalismo mejora, el PRO mejora, la Coalición Cívica mejora, Juntos por el Cambio es mejor. Y además decidimos un método a lo largo y ancho del país que son las Paso. Cuando los candidatos se eligen en las Paso, son los mejores candidatos posibles de cara a la gente. Y la lista de la Provincia de Buenos Aires es un ejemplo, con la interna entre Santilli y Facundo Manes. Abrir y oxigenar mejora a Juntos por el Cambio y es importante que la esperanza y la perspectiva de futuro sea porque hay gente nueva que está aportando ideas nuevas, como Manes, Martin Tetaz, Carolina Lozada, Carabajal, Nacho Torres, Pablo Servis, Lopez Murphi (rechequear algún nombre). Eso está ocurriendo por todos lados. Me parece que este Juntos por el Cambio es mucho más potente porque cada espacio hizo el trabajo hacia adentro y con el otro de ser mejor.

-¿No hay posibilidad de que Caba retrase el inicio de clases?

HRL: -Mirá, yo esto lo hable mucho con el intendente y es entendible que tengamos posiciones diferentes. Nosotros hemos puesto una prioridad enorme en recuperar cada día y cada minuto de clase perdido. Ahora los chicos tienen más horas durante la semana y más días en el año y para eso hay que adelantar las clases porque no se pueden inventar los días, y además tenemos un sistema para cubrir a un docente cuando falta. Yo entiendo que Guillermo quiere hacer la temporada lo más larga posible pero lo que le dije es lo que estamos haciendo este fin de semana para promocionar lo más posible a Mar del Plata para que los porteños vengan a veranear: hoy tenemos la semana Mar del Plata en Buenos Aires, en uno de los lugares más visibles de la Ciudad como el Patio de los Lecheros. Estuvo yendo muchísima gente estos días. Todo lo que podamos ayudar para que más y más porteños vengan a veranear a Mar del Plata, una ciudad que a mí me encanta, lo vamos a hacer.

-Entonces está cerrado: las clases arrancan en febrero…

-HRL: Es que no tenemos donde poner los días. Hay que recuperar, se perdió mucho el año pasado. Nuestra prioridad es esa.