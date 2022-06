Las polémicas declaraciones de Javier Milei sobre la venta de niños

El diputado nacional por la Libertad Avanza, Javier Milei, fue consultado este martes sobre su postura en relación a la venta de niños luego de haber mostrado una posición a favor de la venta de órganos. El economista aclaró que "si tuviera un hijo no lo vendería" pero que de acá a 200 años tal vez se pueda debatir la cuestión.





Las polémicas declaraciones las realizó en una entrevista radial con el periodista Ernesto Tenembuam. Dentro del marco por sus anteriores dichos sobre la venta de órganos, el conductor le consulto a Milei sobre la venta de menores de edad. Fue allí cuando el economista comenzó a nombrar el libro "Análisis general competitivo" de Arrow y Hahn y explicó: “Cuando escriben eso dicen que tienen determinadas propiedades normativas y es al mundo al que lo querría llevar, pero después está el mundo real”.

Instantáneamente, el diputado liberal fue interrumpido por otro periodista del estudio y lo cuestionó: “¿Pero la respuesta no es “no”? Si te preguntan si estás de acuerdo con la venta de niños”.



“No, depende. No porque depende, digamos depende en qué términos estés pensando”, insistió Milei, sin dejar una postura clara al respecto. “Cuando digo que soy paleo libertario, quiere decir que en un mundo anarcocapitalista le das un lugar a los usos y costumbres. Va a aparecer un entramado legal como consecuencia de las decisiones de las personas y quizá, en uno de esos contextos, es absolutamente repudiable y no se hace; tiene que ver con lo que decidió la sociedad y piensa determinadas cosas”, continuó.



Ante la consulta de los periodistas de avanzar con esa idea si fuera presidente, Milei aclaró: “Yo si tuviera un hijo no lo vendería, pero de nuevo, no es lo que está discutiendo la sociedad argentina, quizá de acá a 200 años, qué se yo, pero hay ahí un problema de consistencia porque si hablamos del mundo anarcocapitalista no sería presidente, porque en el anarcocapitalismo no hay presidente”.



Javier Milei viene teniendo semanas turbulentas en cuanto a lo político. Su pelea con Carlos Maslatón, referente liberal, desató una crisis interna de la cual aún no ha podido salir. A su vez, sus declaraciones previas en cuanto a la venta de órganos y a la penalización del aborto han hecho que el economista sea el centro de críticas en redes sociales y los principales medios.