Maslatón tildó de “dictadora barata” a Karina Milei y su hermano tuvo que desmentir un falso tuit

La baja asistencia al acto de Javier Milei del viernes en el Conurbano bonaerense, encendió la interna en el frente libertario luego que Carlos Maslatón acusara por Twitter a karina Milei, la hermana y mano derecha del candidato presidencial de "anti-casta", “dictadora barata e ignorante”. Asimismo, el exdirigente de la UCD comparó al publicista Carlos Kikuchi, otro dirigente cercano al economista, de ser López Rega, el creador de la Triple A.

"Todos los militantes liberales de la República Argentina apoyamos a muerte a Javier Milei Presidente 2023. Pero ninguno de nosotros va a aceptar ninguna orden más de Karina Milei, dictadora barata e ignorante en todos los aspectos, ni del traidor infiltrado de Carlos Kikuchi", fue el mensaje incendiario que Maslatón tuiteó el último sábado.

Maslatón es uno de los principales apoyos del candidato ultraliberal y Karina, la hermana de Milei, siempre fue definida por el economista como su "mano derecha" e incluso llegó a decir que si llega a la presidencia, ella sería su primera dama.

Siguiendo sus críticas en las redes sociales, Maslatón dijo que Karina es como la "Isabel" de Milei (el "Perón" de la comparación) y a Kikuchi, ex vocero de Domingo Cavallo, como su "López Rega".

Horas después de las feroces acusaciones, Milei tuvo que salir a aclarar que no atacó a Maslatón a raíz de un tuit falso. "Lamento que armen tweets falsos y que no se tomen el laburo de chequear en mi Twitter que dicho tweet no existe. Tengo demasiados temas de los que ocuparme mientras viajo por el mundo para hablar sobre el liberalismo como para perder tiempo en marginales con necesidad de figurar", fue la aclaración de Milei. Su mensaje citaba un tuit fake donde se acusaba a Maslatón de "gordo tragasable" y lo amenazaba por hablar mal de su hermana.