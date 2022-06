De entrenar en una cochera a finalista de Roland Garros: la historia de Solana Sierra

La tenista marplatense Solana Sierra vive una semana de ensueño. A punto de cumplir 18 años, este viernes logró nada menos que clasificar a la final de Roland Garros junior, tras vencer a la checa Nikola Bartunkova por 7-5 y 6-0. Justo en el fin de semana donde se cumplen 45 años del Grand Slam parisino obtenido por el mítico Guillermo Vilas, otra vez Mar del Plata tendrá a su representante en una final sobre el polvo de ladrillo francés. Cualquiera sea el resultado, la actuación de la juvenil es histórica: hacía 22 años que Argentina no tenía una finalista en este certamen (María Emilia Salerni, en 2000). Y buscará repetir los éxitos conseguidos por Gabriela Sabatini (1984) y Patricia Tarabini (1986).

Pero detrás de lo visible del presente, como siempre, hay una larga historia de sacrificios, sueños, traspiés y apoyos que la llevaron a convertirse en la gran promesa del tenis nacional. Y una cuarentena en el inicio de la pandemia que, como a tantísimos deportistas argentinos, la afectó pero que no le impidió seguir sus sueños: no paró nunca de entrenar, llegando incluso a hacerlo en el segundo subsuelo de la cochera del edificio de su entonces entrenadora, Bettina Fulco, en Playa Grande (ver video exclusivo de 0223), o en la terraza de su departamento.

La historia de Solana Sierra con el tenis comienza a los 3 años. Hija única de Omar -ingeniero en sistemas- y Marta -veterinaria-, vivió siempre en el barrio Perla Norte. Durante unas vacaciones familiares, su padre le tiró una pelota de tenis en una cancha de un hotel y observó que su hija tenía coordinación y atracción por el deporte. Entonces, decidió llevarla a la escuela de tenis de la extenista marplatense Bettina Fulco en el Club Kimberley: "Le dije que no aceptaba niños de esa edad. En su momento le pasé muchos ejercicios para practicar, y a los 5 volvió a la escuela que yo ya tenía en el Club Teléfonos, ya con mucha facilidad, pasando muchas pelotitas por arriba de la red. La desarrollé entre los 5 y 10 años con pelotas de baja presión que se usan desde hace muchos años", contó Fulco, quien llegó a ser 23° en el ranking ATP, a 0223.

Solana siempre mostró interés por la actividad física. Practicó danzas, e hizo natación. Siempre con un gran profesionalismo desde chica. "Ella aprendió a jugar y desarrollar su tenis. Siempre le decía al papá, era como una pequeña esponja, todos los conocimientos enseguida los agarraba y siempre tuvo mucha facilidad para el deporte", acota Bettina, quien en 1988 llegó a los cuartos de final de Roland Garros y fue una pieza clave en el desarrollo de la marplatense: la entrenó entre los 5 y 10 años, y entre los 14 y 16, hasta el verano de 2021. En el medio, Solana estuvo cuatro años en el club Once Unidos con el profesor Hernán Cortés. Pero otra pieza fundamental en su andamiaje fue la preparadora física Claudia Castillo: "Ella es la que la llevó físicamente a desarrollarse y aprender muchas cosas", menciona Fulco.

Solana Sierra empezó a competir en el tenis a los 7 años, y con el paso del tiempo fue acumulando solo progresos y logros. Fue campeona nacional Sub 12, Sub 14 y Sub 16, viajando por todo el interior. En 2018 dio el salto internacional al ser campeona sudamericana Sub 14 por equipos, en Ecuador, y obtener una beca para torneos europeos, en una gira que fue exitosa y que la tuvo clasificando a la Copa América en Miami. En noviembre de aquel año jugó su primer partido como profesional, en Córdoba, tras vencer a Delfina Glorioso por 6-0, 3-6 y 6-4.

Ya para 2019 comenzó a asentarse como la tenista de mayor proyección: obtuvo dos títulos de torneos de grado 5, en Paraguay y Córdoba en juniors. Y su rodaje a nivel profesional se fue intensificando al ingresar al circuito de la ITF. Fue semifinalista del W15 de Buenos Aires y esto le permitió acceder por primera vez al ranking profesional WTA. También fue campeona Sudamericana Sub 16 en Chile, y se destacó en la Junior Fed Cup en Orlando.

En 2020, el 22 de febrero se consagró campeona en el Sudamericano B1 de Brasilia, su mejor título hasta entonces y que le permitió por primera vez estar dentro de las 100 mejores del ranking ITF Sub 18 (90°). Esto le abrió las puertas a mejores torneos para sumar puntos y buscar su anhelo de llegar a un Grand Slam Junior. Pero llegó la pandemia, frenando todas las ilusiones.

Cuarentena y frontón en el subsuelo de un edificio

Para todos los deportistas argentinos, la cuarentena que comenzó el 15 de marzo de 2020 significó un freno a sus aspiraciones. Las preparaciones físicas se detuvieron con incertidumbre. Sin chances de salir a correr a una plaza, la costa o un gimnasio, el ingenio y la predisposición fueron fundamentales para no detener el crecimiento. Solana Sierra regresó a Mar del Plata, con la decepción de saber que el sueño de un Grand Slam debía esperar. "Fueron duros esos meses porque habíamos hecho una excelente pretemporada en 2020 desde lo físico y tenístico. Iba a jugar más torneos profesionales, hasta que llegó la cuarentena. Trabajó mucho con Claudia (Castillo) la parte física", contó Bettina Fulco a 0223.

Y reveló cómo fue de inédita esa preparación: "Solana trabajaba en la terraza de su edificio, en la cochera del mío en el barrio Playa Grande, a escondidas. Venía al segundo subsuelo. Puedo mostrar como quedó la pared de linda, los pelotazos marcados (risas)". Increíble, pero la finalista 2021 del US Open Juniors y ahora finalista de Roland Garros, sin apoyo de ninguna autoridad gubernamental, entrenó de esa forma: "el portero sabía, eh. Íbamos con colchoneta, pesas, mancuerna...el kinesiólogo de ella también la dejaba entrar, le daba la llave. Era hacer frontón, trabajo físico, correr, andar en bicicleta, rampa, loma...no se podía salir ni a la costa a correr. Todo lo que pudimos apuntalarla por ese lado...Ahí hubo muy poco apoyo para los deportistas nacionales. Fue un desastre. Después todos se suben a la rueda de los campeones", sostuvo la entrenadora con razón, recordando que Solana no pudo continuar sus entrenamientos en las canchas del EMDER sobre avenida Juan B. Justo debido al mal estado de las mismas, con roturas en las juntas de cemento.

De a poco, entre protocolos, el mundo intentó retomar el ritmo de vida y en julio la marplatense Sierra retomó los entrenamientos en una cancha rápida en Santa Clara del Mar. Y en agosto recibió una gran noticia con la representación de Tennium, una agencia internacional de renombre que impulsa a los grandes proyectos tenísticos y organiza torneos, como el Argentina Open. Entre octubre y noviembre, inició su primera gira como profesional, con cuatro torneos W15 en Egipto.

2021, el debut en un Grand Slam

La temporada 2021 significó el primer gran salto para Solana Sierra. Y logró una beca del programa de apoyo a jugadores jóvenes de la ITF, que le permitió viajar sin gastos. Comenzó como campeona de la etapa 2 del circuito de profesionales de la AAT en San Fernando,.fue subcampeona del Asunción Bowl en Paraguay (Sudamericano J1), semifinalista en Porto Alegre y en marzo se metió por primera vez en el top 30 mundial Sub 18. Convocada para el equipo argentino, le llegó la gran chance de debutar en un Grand Slam junior y fue en Roland Garros, con derrota, el 6 de junio, tras una buena preparación.

El 5 de julio debutó en otro Grand Slam histórico: Wimbledon. Fue con derrota 6-2 y 6-4 ante la segunda favorita Eala. Y en septiembre, sobre cancha rápida como le gusta, llegó el turno del US Open, donde descolló y fue semifinalista para acceder luego al puesto 12.

En noviembre, debutó en el Argentina Open y se convirtió en la tenista más joven en ganar un partido de main draw desde Gisela Dulko en Miami 2002. En diciembre, disputó el tradicional Eddie Herr J1 de Bradenton (Estados Unidos) donde derró a la número 2 del mundo Dmitruk.

2022, Top 10 y primera final profesional

En el actual 2022, su última temporada como junior, la comenzó por primera vez en el top 10 del ranking junior (novena). Se preparó para el primer gran desafío, su debut en el primer Grand Slam del año, Australia. Cayó ante la eslovaca Irina Balus por 6-2 y 6-4. También se despidió rápido del cuadro de dobles. El 20 de marzo, logró llegar a su primera profesional del W15 Palmanova (Mallorca, España), sobre polvo de ladrillo. Fue subcampeona tras caer ante la local Maristany Zuleta de Reales por 6-3 y 6-2. Y en abril, fue protagonista para darle la clasificación al equipo argentino a los play offs de la Billie Jean King (ex Fed Cup) en Ecuador, con cuatro victorias ante Colombia (vs. Yuliana Lizarazo), Brasil (vs. Laura Pigossi), Guatemala (vs. Melissa Morales) y México (vs. Marcela Zacarias).

A la final de Roland Garros

"Para mí es natural jugar de forma agresiva. Siempre lo hice así y creo que e la mejor manera de jugar para estar dentro de las mejores. Trato de cerrar los puntos en la red, jugar cerca de la línea y poder mandar todos los puntos para no ceder la iniciativa", explicó alguna vez su estilo de juego Solana Sierra. Su gran cualidad, la que la diferencia de cualquier tenista sudamericana y la asemeja a las europeas es, justamente, su potencia. "Tiene un físico privilegiado, es alta como su papá. Tiene una gran fuerza. Es difícil mantenerle el peloteo. Siempre la otra jugadora está incómoda. Sus tiros son muy potentes, equiparable a cualquier jugadora buena de nivel mundial", expresó Fulco. En tanto, el periodista marplatense Pablo Amalfitano, especialista en tenis y que siguió los pasos de Sierra desde sus inicios, añadió: "Ella tiene un arquetipo que sale del molde argentino y sudamericano. Juega al estilo europeo, está a la altura de ellas, juega siempre para adelante. Le gusta jugar mucho en canchas duras. Ahora está aprendiendo más del juego, acomodando las piezas. Pero es una jugadora que no especula", sostuvo. Quien se desempeña en Página 12 y El Gráfico valoró lo conseguido en esta instancia de Roland Garros: "a esa velocidad, hoy está al nivel de las europeas. Lo había demostrado antes las pocas veces que había viajado a competir a Europa, y ahora está clarísimo. República Checa hoy en juniors es una de las potencias más importantes de Europa, y ella se coló semifinalista entre tres jugadoras checas. Un país que tiene muchos torneos y no necesita generar demasiado apoyo para que sus jugadores viajen. En Argentina no hay apoyo, y salvo este año que intentan repuntar la cosa, no hay torneos tampoco. Con lo cual, todo no cuesta el doble, cuesta el triple".

Radicada desde hace unos meses en Barcelona y bajo el entrenamiento del excoach de Nadia Podoroska, Carlos Rampello, Solana Sierra se abre al mundo de otra forma en el tenis. "Hay que remarcar dos cosas: primero, que Solana se hizo con nulo apoyo, como la gran mayoría de los proyectos del tenis argentino de los últimos años. Por consiguiente, estar hoy instalada en Europa le da un plus, no solo por la cercanía sino por los recursos que se pueden obtener. La semana que viene ya juega un WTA 125 con un Wild Card para jugar en Valencia, que lo tenía asegurado antes de Roland Garros, no ahora. Eso es una ventaja. A Podoroska le pasó igual, cuando se instaló en Alicante empezaron a llegar los resultados. Solana había obtenido resultados, pero ahora son rimbombantes", explicó Amalfitano.

"Estoy muy contenta. Es un sueño para mí estar en mi primera final de Grand Slam. Fue importante para mí haber jugado ya el año pasado una semifinal (en el US Open), porque me sirvió de experiencia, me sirvió porque esa vez entré muy ansiosa, y esta vez jugué un poco menos nerviosa, y pude jugar mejor", destacó Solana Sierra hoy tras su victoria ante Bartunkova, la sexta en el presente Grand Slam. Este sábado desde las 6 de la madrugada, hora argentina, buscará la gloria en Roland Garros ante la checa Lucie Havlickova. Sea cual sea el resultado, la historia de la marplatense ya se empezó a escribir con grandes trazos.