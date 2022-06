Fue a despedir a la esposa a la terminal y no volvieron a verlo

Un hombre de 68 del que nada se sabe desde el viernes pasado es intensamente buscado por la policía tras la denuncia que su hermano hizo en las últimas horas en la comisaría segunda. Cualquier dato sobre Ricardo Edmundo Schnaiderman puede comunicarse al 911.

El domingo por la noche un hombre denunció que nada sabía de su hermano desde que el viernes había ido a la terminal a despedir a su esposa que viajaba en colectivo. Ante varios intentos por comunicarse y no lograrlo, fue hasta la casa de la cuñada y confirmó el hombre no estaba y que no había datos de su paradero.

Ricardo Edmundo Schnaiderman mide 1,75 metros, es robusto, de tez blanca, tiene ojos de color celestes y pelo rubio claro. No posee celular y se desconoce cómo se encuentra vestido.

El fiscal Alejandro Pelegrinelli dispuso el protocolo de búsqueda y que se difunda la imagen del hombre tras la autorización del denunciante.