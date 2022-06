Tuberculosis: luego de la detección de un caso en un colegio, dan consejos sobre cómo prevenirla

Desde el Programa de Tuberculosis de la Municipalidad de General Pueyrredon reforzaron la información sobre la enfermedad, luego de detectarse un caso en un colegio secundario del sur de Mar del Plata. El programa que depende de la Secretaría de Salud, realiza el estudio de contactos con el paciente, determina los tratamientos así como de medidas preventivas sanitarias.

En diálogo con 0223, la doctora Mariela Kifer (Mp 93936) indicó que la tuberculosis, que es una enfermedad infecto contagiosa "que nunca ha dejado de existir y que tiene tratamiento y cura" y puede ser una enfermedad de forma pulmonar "que es la que contagia" u otra en distintas partes del cuerpo que no lo son.

En ese marco, explicó que "los síntomas más importantes son la tos, de más de 15 días, disminución de peso, sudoración nocturna, falta de apetito y decaimiento" y remarcó que ante esta sintomatología "es para consultar a un médico enseguida".

Mariela Kiefer, responsable del Programa de Tuberculosis de la Municipalidad. Foto:0223

"En base a estos síntomas, se evalúan distintos estudios a realizar para saber si se llega al diagnóstico o no. Si es así, es una enfermedad que tiene tratamiento y cura, que será total si el tratamiento se hace como corresponde", subrayó.

Ante estos casos, la profesional señaló que "genera preocupación como cualquier enfermedad infectocontagiosa que lo idea sería poder erradicarla, pero como no lo está y hemos tenido otros casos, en distintas tipos de situaciones, en primer, segundo y tercer nivel educativo, no es algo que nos llame la atención y por eso tenemos el trabajo articulado". dijo.

La tuberculosis es una enfermedad que inclusive se puede desarrollar muchos años después de tener el contacto con la persona que tenía tuberculosis, porque uno puede infectarse pero no enfermarse. En realidad uno se enferma cuando en general las defensas están bajas y todo lo que lleve a eso, que muchas veces tiene que ver con la calidad de vida, en alimentación, vivienda -por la ventilacioón dentro los hogares y el hacinamiento-. Que no significa que no tengamos casos en un nivel económico mayor"

El caso de la Secundaria 16 del barrio Alfar

En relación al estudiante de la Secundaria 16 del barrio Alfar que se comprobó que tenía la enfermedad, Kiefer afirmó que "es un caso de tuberculosis mas que se ha presentado dentro de una institución educativa,que se ha trabajado en conjunto entre el Programa de Tuberculosis de la Municipalidad con el de Provincia, a cargo de Florencia Pérez" y añadió que luego de evaluar el caso en su grupo familiar, los estudios en su institución educativa arrojaron que "en principio, los contactos estrechos no se contagiaron", completó la especialista.

El caso positivo de tuberculosis generó alarmas en la comunidad educativa aunque desde el colegio llevaron tranquilidad ante el parte de salud. “Para el día viernes 3 de junio los estudios del caso de TBC positivo ya eran negativos sin haber concurrido a la escuela, por lo que no hay ningún riesgo de contagio siendo un caso transcurrido hace casi un mes”, señalaron desde la Secundaria de gestión estatal provincial, tras mantener comunicación con autoridades sanitarias.