Explotó Moyano, explotó la gente, ¿sigue Fernández?

Manuel Fernández no le encuentra la vuelta, el equipo no contagia y su continuidad está en duda. ¿Llega a Jujuy?. (Fotos: Diego Berrutti)

No fue una noche más en el José María Minella. La gente de Alvarado, salvo algunos momentos, bancó siempre a un equipo que no le está dando respuestas ni desde el juego, ni desde el resultado ni desde el contagio. Y el lunes, un error en la salida y el primer gol de Almirante Brown, los hizo explotar y desempolvaron el cancionero de protesta para mostrar su descontento por el presente deportivo. Lo hicieron un buen rato después del primer gol y lo repitieron en el final del encuentro, con los futbolistas camino al vestuario. Y también se cansó Facundo Moyano, el presidente habló con "La Voz del Estadio" (golesdemedianoche.com) y dijo que tiene que analizar con el entrenador y la Comisión Directiva la continuidad de Manuel Fernández.

Los once de Alvarado que no pudieron con Brown.

Nicolás Ihitz tuvo su primer partido como titular y jugó con soltura. Además, tuvo la más clara de Alvarado con una doble jugada.

Habían pasado unos minutos del pitazo final de Bejas y, antes de cerrar la transmisión, Jorge Jaskilioff tuvo la palabra más esperada en el momento. Del otro lado, recién salido del estadio "José María Minella", con mucha bronca, lo atendió Facundo Moyano y no se puso el cassette, se abrió y expresó sus sensaciones tras una nueva derrota de Alvarado ante Almirante Brown.

Gonzalo Lamardo volvió a ser uno de los puntos altos. Tiene el ADN del hincha de Alvarado y se lo reconocen en cada recuperación.

"Armamos un plantel con la ilusión de pelear, no podíamos prometer un ascenso un ascenso porque el torneo es muy complejo, son 37 equipo, pero no esperábamos esta situación. Tratamos de elevar la jerarquía del plantel, buscamos jugadores que hubieran andado bien, que fueran regulares en sus equipos. Esta situación me desilusiona como dirigente o como hincha, vos podés tener mala suerte en uno o dos partidos, pero no se entiende cuál es ahora la necesidad del técnico para ver que nos dice. Lo que hablé últimamente, salvo el partido con All Boys y Chaco no habíamos sido inferiores a nadie, entonces perder de local con un equipo que hace 14 partidos que no gana, con todo en regla, con un plantel que mañana (por hoy) va a cobrar el sueldo completo, y es lo que corresponde, y no sabemos si tendremos que discutir un premio por entrar al Reducido o uno por salvarnos del descenso", comenzó Moyano con su descargo.

La gente de Alvarado explotó. Se bancó un intenso frío, alentó durante todo el partido, pero eligió momentos para demostrar su descontento.

Matías Rodríguez entró bien. "Coquito" es el salto de calidad que tiene el equipo en la temporada.

Y fue más allá: "No entiendo los altibajos del plantel. Le podemos ganar a equipos de arriba y después hacer este tipo de partidos. Alvarado es un club que se caracteriza por el esfuerzo, tanto de los hinchas por pagar la entrada como de los dirigentes para poder cumplir con todos lo objetivos y yo soy una persona de palabra. Podemos tener algún inconveniente un mes, pero nunca cuando yo estuve en el club no se cumplieron los compromisos que asumimos. Por eso creo que el plantel y el técnico están en deuda, porque les hemos dado las comodidades que pidieron, por eso Manuel Fernández aceptó venir. A Coyette no lo echó nadie, se fue solo, después de una derrota que fue un papelón con Chacarita".

Iván Molinas sufrió una lesión en el pie derecho y se fue directo a una clínica con un vendaje. Era de los pocos rescatables del equipo.

Franco Malagueño fue la rueda de auxilio en la mitad de la cancha.

Por último, ratificó que no se va a presentar en las elecciones del 8 de agosto para presidente, pero va a acompañar a quien asuma. Y destacó que el problema no es institucional, sino deportivo: "Yo estuve en la popular viendo el partido, la gente no paró de cantar un segundo. Hay cosas que escapan a los hinchas, a los dirigentes. No se puede perder este partido, con la imagen que se dio en el segundo tiempo, perdimos 2 a 0 con un equipo que no ganaba hace 14 partidos. Yo asumí la responsabilidad y me hago cargo, armamos este plantel con otras expectativas, el problema no es institucional, es deportivo", cerró.

Facundo Pons presiona. El delantero volvió luego de una lesión y sigue sin marcar goles.