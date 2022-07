Luis Ventura destrozó a Jorge Rial en una carta abierta: "América TV, otra vez apuñalada por la espalda"

En una lapidaria carta publicada en la página oficial de A24, Luis Ventura destrozó a Jorge Rial luego de denunciar amenazas de parte de Daniel Vila.



"América TV, otra vez apuñalada por la espalda", es el nombre del texto difundido y, sin nombrar al ex conductor de Intrusos, Ventura acuso de extorsionador a su ex colega. El conflicto se da en el marco de la denuncia realizada por Rial en los últimos días contra Daniel Vila, presidente de Grupo América, por presuntas amenazas telefónicas. A raiz de este caso, Luis Ventura se puso del lado de Vila y escribió un duro comunicado.



"Hay un límite de difamación y de injurias a una fuente de trabajo que tiene más de 500 empleados... Y como trabajador de América TV desde hace 22 años me siento agredido, extorsionado y violentado por las atrocidades y barbaridades que escucho y veo por parte de colegas y ciertos medios", comenzó diciendo el conductor de Secretos Verdaderos.

El periodista de espectáculos haló de la indignación que le provocó ver "gente que se hizo rica" en dicho canal y que cobraron "fortunas de todas maneras lícitas y muchas veces no tanto argumentando amenazas cuando se cansaron de amenazar, extorsionar, acuchillar y atacar en toda su carrera y en su vida misma, a cuanto escollo se cruzara en su camino".



"¿Ahora resulta que los Judas de sus amigos, de sus hermanos, de sus compañeros y de tantos micrófonos se ponen las sotanas santurronas de la demagogia para atacar a los mismos que les dieron de comer?", se preguntó. "¿O se olvidaron esos traidores de lealtades y noblezas laborales que compraron videos incriminadores, agarraron sobres y cajas de alfajores llenas de dólares negros y vergonzosos que en el medio hay familias y gente que mira con preocupación y desvelo lo que pasa con sus trabajos?", volvió a preguntarse.



Luis Ventura aseguró que siente a América como su "camiseta y bandera" siendo esa la principal razón por la que publicó la lapidaria carta.



"Yo sí que laburé todos los días y muchísimas horas para llevar el pan a mi casa y a mi familia, mientras otros sinvergüenzas nadan y ostentaban en la abundancia desmedida", enfatizó.