Así se trabaja para acondicionar la pista del EnduroPale 2022

La pista para la realización del EnduroPale 2022 está en marcha. Desde este martes, personal del Emvial realiza en las playas del norrte de la ciudad movimientos de arena para darle forma al trazado costero por el que circularán más de 300 pilotos de motos y cuatriciclos bajo la supervición de integrantes de la Asociación de Alta Velocidad.

El EnduroPale 2022 se disputará los días sábado 30 y domingo 31 de julio y la construcción de la pista se estima que esté finalizada para el viernes p´revio a la competencia.

Fuentes consultadas porindicaron que los movimientos de arena son reversibles y la competencia no tendrá impacto ambiental negativo ya que se trabaja con "arena existente".

Además, desde la organización del evento indicaron que el trazado costero abarca desde la Perla hasta la zona de calle Daprotis y, por estas horas, las máquinas del Emvial delinean la pista, al tiempo que van acumulando arena para formar los médanos que deberán sortear los pilotos en el límite de cada una de las playas que forman pate del circuito.

Por último, fuentes consultadas por este medio indicaron que "esperarán hasta último momento para evaluar cómo se sorteará" el pluvial de Constitución que al momento no atraviesa la playa. En caso que no sea posible encontrar una alternativa, "la vuelta será antes si el agua no permite el paso".

El EnduroPale es una prueba de durabilidad y resistencia, inspirada en el EnduroPale du Touquet Pas-de-Calai de Francia, que se realiza desde 1975, y, por primera vez se realizará en la ciudad.