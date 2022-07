Gastronómicos atraviesan las vacaciones con falta de productos y incertidumbre de precios

Un dólar sin techo y una inflación imparable no son buenos ingredientes para la realidad de nadie, y menos para la gastronomía. Desde que se produjo la salida de Martín Guzmán en el ministerio de Economía, los empresarios del sector están obligados a develar las mismas incógnitas en el inicio de cada semana: cuáles son los nuevos aumentos y qué mercadería está restringida.

Hoy, las cartas que ofrecen bares y restaurantes tienen "precios pisados" que tratan de absorber los ajustes que hacen los distribuidores para mantener los niveles de consumo, aunque eso signifique, al mismo tiempo, una pérdida de rentabilidad, según explican en la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica de Mar del Plata.

“No podemos trasladar los incrementos directamente porque en alimentos la inflación es muy superior a lo que dice el Indec. Apostamos al volumen de trabajo: muchas veces se logra trabajar con más gente y cierto volumen pero siempre se resigna rentabilidad”, explica Hernán Szkrohal, referente del sector, que insiste: “Convivir con tanta inflación es un problema para todo el mundo”.

A pesar del esfuerzo que hacen los comerciantes por sostener precios competitivos y accesibles, en la gastronomía marplatense reconocen que “la carta se mira mucho más que antes”. “Hay una restricción mayor por parte de la persona que depende de su salario. La sensación es que todos se cuidan porque los aumentos son evidentes”, apunta el dueño de Bluff y Bardo.

Mientras por estos días se trata de aprovechar el mejor flujo turístico que deja el último tramo de las vacaciones de invierno, los gastronómicos también deben sortear la incertidumbre económica y sobreponerse a algunos faltantes de productos. Hoy, la principal dificultad de acceso está dada con las bebidas alcohólicas importadas y hay temor de que pronto, en poco más de un mes, suceda lo mismo con el café. “Son dos productos esenciales para nuestro sector”, remarca Szkrohal

“Los distribuidores no entregan bebidas por ahora porque no hay precios o porque prefieren preservarse de entregar. Y nostoros hacemos un aumento a ojo porque no sabemos cómo van a venir los precios en la nueva reposición aunque se habla de ajustes de más del 30 por ciento”, advierte el titular de la Cámara Gastronómica local, en declaraciones a 0223.

A partir de esta crisis que denota nuevos vaivenes semana a semana, Szkrohal reconoce que “muchas veces no se sabe si la semana siguiente va a haber determinado insumo o cierta mercadería”. “Ya hay algunas restricciones y se sigue trabajando con cierto desasosiego porque entendemos que los precios van a repuntar aún más”, señala.

“Hemos entrado en un espiral en donde si no trasladamos los precios a la carta no hay rentabilidad pero si los trasladamos entonces estamos no hay trabajo. Estamos en un serio problema y esperamos que esta situación de incertidumbre encuentre un techo muy pronto”, dice Szkrohal.