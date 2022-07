Sufrió un ACV, debe rehabilitarse y la obra social no le da cobertura: “Necesitamos respuestas”

Una mujer de 63 años afiliada a la Obra Social de Mandos Medios de Telecomunicaciones (Osmmedt) vive un doble drama paralelo desde hace meses: a la compleja rehabilitación que debe realizar para superar las secuelas múltiples de un accidente cerebrovascular isquémico, se suma la lucha contra la prestadora de salud por haber hecho "abandono de persona" a la hora de tener que garantizar su cobertura en el tratamiento.

Consecuencia del episodio de ACV, el pasado 5 de mayo Silvia Merlo tuvo que ser internada de urgencia en el Hospital Privado de la Comunidad (HPC). La primera evolución de la paciente fue favorable pero los médicos del lugar advirtieron que, desde entonces y que por un tiempo prolongado, iba a requerir de cuidados muy estrictos e intensivos para poder reponerse “integralmente” de la situación.

Los familiares intentaron gestionar la cobertura del tratamiento a través de Osmmedt pero no acusaron respuesta alguna. Así que, tras recibir el alta medica, debieron costear con sus propios recursos la internación en un hogar de cuidados intensivos para que reciba la atención que su complejo estado de salud requiere. En el entorno de Merlo mantenían expectativa que pronto la obra social se hiciera cargo del tratamiento. Sin embargo, eso no sucedió y, a la fecha, después de dos meses, siguen a la espera de una respuesta. “Se elevaron diferentes notas y notificaciones en este tiempo pero no respondieron nada”, cuestionaron, en declaraciones a 0223.

Al agotar las instancias administrativas, la familia avanzó esta semana con una denuncia en la Superintendencia de Servicios de Salud para tratar de obtener alguna reparación por parte de Osmmedt, de la cual Galeno Salud es prestador. En principio, lo que se exige es que se dé cumplimiento a costear los gastos de la internación, e incluso se garanticen las mayores prestaciones comprometidas contractualmente.

Los profesionales que evaluaron a Silvia Merlo consignaron que debe recibir prestaciones varias, como una internación en residencia para su rehabilitación, enfermería con alta frecuencia semanal, sesiones de kinesiología motora, nutrición a través de sonda nasogástrica, y también plantearon la necesidad de una sonda vesical para la paciente.

Mientras tanto, la familia tiene esperanzas de que pueda sobrellevar este proceso de recuperación, con el respaldo de Osmmedt, aunque no descarta iniciar acciones judiciales en caso que persista el escenario de ausencia. “La situación ya se torna muy difícil en lo económico para nosotros. Lo único que queremos son respuestas: Osmmedt no puede manejarse a su antojo y rechazar las prestaciones médicas indicadas por profesionales. A esta altura, no descartamos un amparo ni nada, la salud de los trabajadores no es un negocio de prepagas como así lo entiende Galeno. Vamos a hacer todo lo posible para que cumplan con lo que deben”, aseguraron.

La medicina clasifica los ACV en dos grandes ramas: isquémico y hemorrágico. El que más casos reporta a diario es el isquémico. En general, es causado por un coágulo sanguíneo que bloquea o tapa un vaso sanguíneo en el cerebro. Esto evita que la sangre fluya hacia éste órgano. En cuestión de minutos, entonces, las células del cerebro comienzan a morir. Según el tiempo y la rapidez de intervención, las secuelas que deja este episodio pueden ser más o menos graves para la persona que lo sufre.