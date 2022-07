La tiktoker estadounidense, Samantha Trottier, presenció por primera vez un partido en La Bombonera

Samantha Trottier y Hernán Regiardo son una pareja famosa en TikTok. En los últimos meses la estadounidense se volvió viral en la plataforma por subir fotos junto a su novio argentino reaccionando a distintas costumbres del país, entre ellas, su fanatismo por Boca Juniors. El pasado viernes, en la derrota del Xeneize frente a Banfield por 3-0, Samantha vio por primera vez un partido de fútbol en la Bombonera y compartió su experiencia en redes sociales: comió choripán, tomó mate durante el partido y además aprendió canciones de cancha.



No es la primera vez Samantha va a la Bombonera. El verano pasado, Boca Juniors invitó a la pareja para recorrer el estadio y también para hacerle una entrevista a la joven estadounidense para el canal oficial del club.



En varias oportunidades Samantha ha mostrado su fanatismo por Boca, ya que su novio, también hincha del Xeneize, le transmitió su locura por el equipo que actualmente dirige Sebastián Battaglia. Es por eso que el pasado viernes fue muy especial, la tiktoker presenció por primera vez un partido de fútbol en la Bombonera y compartió sus sensaciones a través de sus redes sociales.



Con la camiseta azul y amarillo puesta y con una sonrisa de oreja a oreja, Samantha comenzó su aventura. "Finalmente estamos en La Bombonera de boquita", empieza relatando la joven con su particular acento estadounidense.

No podía faltar el choripán de la cancha, del cual en varias oportunidades ha manifestado que es fan. "Antes comemos un choripancito en la previa del partido, por supuesto", dijo la tiktoker. Además, durante el encuentro tomó mate con su novio.



Una de las cosas que más le impactó a Samantha es la euforia con la que se vive dentro del estadio. "Algo que me sorprendí es que todos los boquitos (en referencia a los hinchas de Boca) se la pasan cantando y bailando super fuerte durante todo el partido, me encanta". La joven se sumó al resto de los hinchas y aprendió algunas canciones de cancha.

A pesar de la derrota del Xeneize frente a Banfield por 3 a 0, la estadounidense quedó maravillada por el partido. "No puedo esperar para volver", mencionó Samantha.



Al finalizar el encuentro, la pareja fue a comer a uno de los restaurantes clásicos de la Boca al que suelen ir los fanáticos al finalizar un partido. "Después fuimos a un restaurante con todos los boquitos para comer una milanesita con papas fritas. ¡Así que bueno!", sentenció la tiktoker con su famoso latiguillo.